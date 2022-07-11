2促參案備受期待 苗栗縣政府先拿簽約獎勵金1216萬

苗栗縣百變影城文創園區新建營運移轉BOT案及勞工育樂中心ROT案，備受地方期待帶動發展，財政部最近核發促進民間參與公共建設簽約獎勵金1216萬元，縣府將運用引進更多民間投資。

後龍濱海遊憩區占地8.5公頃，省府及中央1997年陸續補助超過億元經費施設大木屋、步道、涼亭等公共設施開發，但使用率偏低，閒置一度被列蚊子館，民間自提BOT案，縣府簽訂促參契約，預計2025年完工，打造百變影城文創園區。

園區規畫太陽城百變影城，提供劇組拍攝場景，另有文創森林3D-VR探索館、文創森林旅店等，並邀請台灣國寶畫家周俊雄進駐，地方期待成為新旅遊亮點，帶動地方發展。

此外，頭屋鄉明德水庫邊勞工育樂中心基地範圍約1890坪，去年底簽訂ROT案，租約25年，第1年為整建期，業者預計投入5600萬餘元整修建築物，未來取得旅館執照後，以經營旅宿為主，結合頭屋及明德水庫地理環境，提供更完善的住宿與旅遊。

縣府指出，財政部核發1216萬元促參簽約獎勵金，將運用在促參相關業務，包括可行性評估、先期規畫、專業諮詢，及履約管理服務等，期望未來有更多優質的民間企業投資公共建設。