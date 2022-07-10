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青春專案開跑 竹市警推直播、創作標語、創意著色比賽

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今年新竹市警察局以辦理「網路互動」與「非群聚式比賽」來取代以往的暑期青少年實體營隊，除有已經開始收件的犯罪預防宣導標語創作比賽，還有犯罪預防創意著色接力賽」。圖／警方提供
今年新竹市警察局以辦理「網路互動」與「非群聚式比賽」來取代以往的暑期青少年實體營隊，除有已經開始收件的犯罪預防宣導標語創作比賽，還有犯罪預防創意著色接力賽」。圖／警方提供

一年一度的青春專案來臨，因應疫情，今年新竹警察局以辦理「網路互動」與「非群聚式比賽」來取代以往的暑期青少年實體營隊，除有已經開始收件的犯罪預防宣導標語創作比賽，還有犯罪預防創意著色接力賽」，7月26日也會舉辦網路直播活動，並舉辦有獎徵答送禮物活動，希望達到宣傳與防疫並重。

新竹市警局少年隊指出，今年的「保護青少年安全犯罪預防宣導標語創作比賽」已經開始收件，並將「要炸雞不詐欺、要食品拒毒品」、「危險駕駛上虎口、地獄等你入戶口」、「笑氣時常吸入口 身體半癱癲著走」、「一時吸毒 人生模糊」等歷屆獲獎標語刊登在警察局官網，邀宅在家的少年學子動腦發揮創意。

標語創作內容配合暑期青春專案5大宣導主軸設計，包含防制「毒品」、「詐欺」、「色情」、「賭博」及「深夜出入不當場所」，新竹市各國、高中（職）在校學生（含應屆畢業生）均可參加，各組分別錄取前3名及佳作5名，頒發獎狀及商品禮券500元至3000元不等。

另外，「犯罪預防創意著色接力賽」第2棒次圖稿也已公布，本次比賽由警少年隊邀新竹地區插畫家設計著色圖稿，將防制新興毒品、詐欺、拒絕色情、防制網路賭博、避免涉足不當場所等主題融入比賽，讓青少年在著色過程中潛移默化犯罪預防的知識，建立保護自己的觀念。

活動期間即日起至8月30日，有5個棒次，每棒次分兒童組及少年組，分別各錄取優選3名（商品禮券1000元，獎狀1紙）及佳作6名（商品禮券500元，獎狀1紙）。

少年隊說，創意著色接力賽消息在「風城少年」fb粉絲專頁公告後，貼文觸及人數已達1萬人次，接下來會在7月18日、8月1日、8月15日陸續公布不同主題的創意比賽圖稿。

「犯罪預防創意著色接力賽」由警少年隊邀新竹地區插畫家設計著色圖稿，將防制新興毒品、詐欺、拒絕色情、防制網路賭博、避免涉足不當場所等主題融入比賽。圖／警方提供
「犯罪預防創意著色接力賽」由警少年隊邀新竹地區插畫家設計著色圖稿，將防制新興毒品、詐欺、拒絕色情、防制網路賭博、避免涉足不當場所等主題融入比賽。圖／警方提供
「犯罪預防創意著色接力賽」由警少年隊邀新竹地區插畫家設計著色圖稿，將防制新興毒品、詐欺、拒絕色情、防制網路賭博、避免涉足不當場所等主題融入比賽。圖／警方提供
「犯罪預防創意著色接力賽」由警少年隊邀新竹地區插畫家設計著色圖稿，將防制新興毒品、詐欺、拒絕色情、防制網路賭博、避免涉足不當場所等主題融入比賽。圖／警方提供

新竹 毒品 詐欺 賭博 警察

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