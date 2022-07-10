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玩埤濕地冒險親子揮汗健走 桃市府：一月內可享DIY體驗

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園玩埤濕地冒險王活動，民眾親子健走認識埤塘保育。圖／農業局提供
桃園玩埤濕地冒險王活動，民眾親子健走認識埤塘保育。圖／農業局提供

桃園市政府主辦桃園埤塘生態教育─玩埤濕地冒險王活動，今天在大溪月眉休閒農業區及山豬湖生態親水園區舉辦，吸引大批民眾、親子揮汗參與，市府秘書長黃治峯表示，疫情穩定下，鼓勵民眾戶外運動，透過健走認識埤塘生態文化及保育。

這項活動全程免費，大溪月眉休閒農業發展協會結合女俠愛木藝、月眉85莊園等多家特色商家，擺設市集攤位，參與民眾在活動後一個月內，可憑體驗券至月眉休區選擇參加手作烘培、DIY盆栽、穿古裝逛古宅及協力車等體驗活動，吸引大批民眾、親子上午前往大溪月眉休區參加健走遊埤塘、濕地活動，天氣炎熱，民眾揮汗運動。

這次玩埤濕地冒險王主題活動，以導覽方式，邀請民眾前往山豬湖生態親水園區，以健走、結合生態教育與 DIY 體驗，途經山豬湖生態親水園區折返大漢溪多功能草皮公園，全程約3公里，沿途欣賞濕地、埤塘風光，農業局長郭承泉表示，民眾除可瞭解山豬湖歷史文化，也關注生態環境保育觀念。

黃治峯表示，疫情穩定，健走運動可保持體力、增強防護力，位於大漢溪右岸的山豬湖生態親水園區，採取環境友善生態工法，園區設置6個自然生態池，種植許多特有植物生態，健走結合埤塘生態導覽，讓民眾瞭解埤塘的生態文化，宣導埤塘溼地保育的重要。

桃園玩埤濕地冒險王活動，大批民眾親子健走認識埤塘保育。圖／農業局提供
桃園玩埤濕地冒險王活動，大批民眾親子健走認識埤塘保育。圖／農業局提供

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