推動循環經濟 環保局開辦首場「環保樂遊市集趣」

為推動循環經濟及垃圾減量資源再利用工作，桃園市政府環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日開始開辦首場「環保樂遊市集趣」。而民眾只要在市集消費就可以參加集點活動，每消費50元換得1點，集滿4點可以報名參加現場DIY或幸運轉盤活動。

現場除了二手物主題攤位外、也有動物認養、資源循環再利用、手作文創、海廢再生產品及綠色運具推廣等主題攤位，吸引許多愛掏寶的民眾揪伴前來，促進循環經濟又能做環保，挖寶的同時還能學習環境教育，一舉數得。

桃園市政府環保局長呂理德表示，民眾日常生活裡的閒置品，像是玩具、書籍或是衣物等，並不應該被視為「廢棄物」，隨意被廢棄而排出，反而造成垃圾量大增及去化處理的壓力。

為了讓這些物品能找到新主人，環保局今年特別洽詢六和商圈共同來推動，周周辦理多元化二手市集，讓日常不用的物品回到循環再生系統，打造都市中特有的綠色消費與資源再生平台。

在接下來的場次，環保局也會規劃設立專門攤位，讓民眾可以捐贈家中的不用品，經過簡易整理後透過媒合給有需求的民眾索取，捐贈者可以獲得環保宣導品，需用者則採隨意募捐方式取得，這些款項也將捐作公益使用，讓民眾做環保也做愛心。

六和商圈的「環保樂遊市集趣」辦理方式是透過臉書粉絲頁報名，遴選符合環保市集精神的主題攤商，包括讓民眾整理出家中不用品的二手攤位、二手玩具回收募集攤位、也有利用舊衣或海廢品等作為原料的再生文創小物。