快訊

夏克立友人不忍了！ 爆氣公開黃嘉千「超過份罪狀」

影／紅牌重機男總統府前翹孤輪 被警方找到辯稱耍帥下場慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動循環經濟 環保局開辦首場「環保樂遊市集趣」

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日下午開始在中壢區六和商圈恩德街開辦首場「環保樂遊市集趣」。圖／桃園市政府環保局提供
環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日下午開始在中壢區六和商圈恩德街開辦首場「環保樂遊市集趣」。圖／桃園市政府環保局提供

為推動循環經濟及垃圾減量資源再利用工作，桃園市政府環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日開始開辦首場「環保樂遊市集趣」。而民眾只要在市集消費就可以參加集點活動，每消費50元換得1點，集滿4點可以報名參加現場DIY或幸運轉盤活動。

現場除了二手物主題攤位外、也有動物認養、資源循環再利用、手作文創、海廢再生產品及綠色運具推廣等主題攤位，吸引許多愛掏寶的民眾揪伴前來，促進循環經濟又能做環保，挖寶的同時還能學習環境教育，一舉數得。

桃園市政府環保局長呂理德表示，民眾日常生活裡的閒置品，像是玩具、書籍或是衣物等，並不應該被視為「廢棄物」，隨意被廢棄而排出，反而造成垃圾量大增及去化處理的壓力。

為了讓這些物品能找到新主人，環保局今年特別洽詢六和商圈共同來推動，周周辦理多元化二手市集，讓日常不用的物品回到循環再生系統，打造都市中特有的綠色消費與資源再生平台。

在接下來的場次，環保局也會規劃設立專門攤位，讓民眾可以捐贈家中的不用品，經過簡易整理後透過媒合給有需求的民眾索取，捐贈者可以獲得環保宣導品，需用者則採隨意募捐方式取得，這些款項也將捐作公益使用，讓民眾做環保也做愛心。

六和商圈的「環保樂遊市集趣」辦理方式是透過臉書粉絲頁報名，遴選符合環保市集精神的主題攤商，包括讓民眾整理出家中不用品的二手攤位、二手玩具回收募集攤位、也有利用舊衣或海廢品等作為原料的再生文創小物。

現場並設攤低污染運具的補助推廣、動物認養等多元化環保市集，市集內更是全面限塑，鼓勵民眾自備環保購物袋，在市集服務台也備有二手循環購物袋供民眾免費索取使用，從源頭消費行為來降低廢棄物產生。

環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日下午開始在中壢區六和商圈恩德街開辦首場「環保樂遊市集趣」。圖／桃園市政府環保局提供
環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日下午開始在中壢區六和商圈恩德街開辦首場「環保樂遊市集趣」。圖／桃園市政府環保局提供
環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日下午開始在中壢區六和商圈恩德街開辦首場「環保樂遊市集趣」。圖／桃園市政府環保局提供
環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日下午開始在中壢區六和商圈恩德街開辦首場「環保樂遊市集趣」。圖／桃園市政府環保局提供
環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日下午開始在中壢區六和商圈恩德街開辦首場「環保樂遊市集趣」。圖／桃園市政府環保局提供
環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日下午開始在中壢區六和商圈恩德街開辦首場「環保樂遊市集趣」。圖／桃園市政府環保局提供

桃園

延伸閱讀

後勁溪油汙染源指向橋頭供油中心 中油：化驗比對油汙

高雄後勁溪遭油汙汙染 源頭疑中油橋頭供油中心

嘉義縣環警聯手又查獲越區棄置廢棄物曳引車 法辦司機

新制4大連鎖店優惠自備飲料杯首日 桃園全面稽查

相關新聞

推動循環經濟 環保局開辦首場「環保樂遊市集趣」

為推動循環經濟及垃圾減量資源再利用工作，桃園市政府環保局與中壢區六和商圈發展促進會聯手合作，昨日開始開辦首場「環保樂遊市...

新竹縣輕軌初步規畫5大路廊 湖口、芎林及竹東線首曝光

新竹縣大眾運輸捷運系統討論多年，終於初見路網規畫雛形，除了要以輕軌串連竹北與竹市、竹科，湖口、芎林及竹東線也首次曝光，5...

投入1900萬 竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館內外空間都升級

新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館是全台唯一針對新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，市府今指出，經爭取中央...

流標2次 苗栗火車站要吃到台鐵便當還要等一等

台灣鐵路管理局苗栗車站2樓超商今年3月撤點，台鐵局連同1樓整建後的舊車站大廳招商，卻乏人問津，已經流標2次，民眾要在苗栗...

龍潭鬧區自來水爆管 災戶擬求償

桃園市龍潭鬧區中正路埋設的自來水600公釐主幹管前天下午突然爆管，近萬戶無預警停水至少18小時，昨天凌晨5點才搶修完成、...

竹北高鐵空品區建體育館 地方反對

新竹縣竹北市世興空氣品質淨化區是高鐵特定區少有的體育場用地，占地6.29公頃，現有數座戶外球場，縣府打算BOT委外興建室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。