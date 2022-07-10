新竹縣輕軌初步規畫5大路廊 湖口、芎林及竹東線首曝光

新竹縣大眾運輸捷運系統討論多年，終於初見路網規畫雛形，除了要以輕軌串連竹北與竹市、竹科，湖口、芎林及竹東線也首次曝光，5大路廊將成為新竹縣輕軌主軸，縣府預計14日舉辦2場說明會，廣納民意完善路網規畫。

縣府交旅處指出，為聽取地方意見作為輕軌路網規畫參考，14日將於縣政府3樓的第2會議室舉辦2場次公開說明會，第一場次上午10點是以竹北為主，第二場次為其他鄉鎮機關代表，歡迎關心新竹縣交通建設的民眾參與提供意見。

交旅處表示，新竹縣輕軌初步規畫5條路線，配合原有的台鐵縱貫線、內灣線與高鐵站、新竹市輕軌，打造串連新竹縣各生活圈的交通建設。

5條輕軌路線分別為優先推動的藍線「新竹市區－竹北市區－高鐵新竹站」、黃線「新竹市區－竹北西區」，以及首次曝光的芎林淺藍線、湖口紫線及竹東棕線。

芎林線（淺藍線）將連接芎林新市鎮與高鐵新竹站；湖口線（紫線）連接湖口市區、新竹工業區、竹北縣政特區；竹東線（棕線）連接竹東市區與竹科。

交旅處表示、整體路網預期有4大效益，包含整合新竹各產業園區的都市產業發展、打造新竹縣東西兩側轉運樞紐與整合既有交通節點的交通樞紐強化、補足公共運輸缺口與提升整體交通系統效率的改善交通瓶頸，以及串連新竹縣市之間生活圈的生活圈串連。

雖目前路網規畫尚未定案，不過5大輕軌路廊定調以竹北市為都會核心生活圈，期望能串連新豐湖口產業生活圈、竹東芎林寶山科技商務生活、新埔關西橫山北埔五峰人文遊憩生活圈，目標年底前將路網計畫送交行政院交通部審查。