快訊

跑車衝破國4護欄墜14公尺國豐路 男駕駛彈飛未清醒

疫苗到底救了多少人避免死於新冠？最新研究數據出爐

刺殺安倍凶手原想殺「宗教領袖」 扯出NHK黨和南韓統一教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投入1900萬 竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館內外空間都升級

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館」空間改善升級工程外觀模擬圖。圖／市府提供
「新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館」空間改善升級工程外觀模擬圖。圖／市府提供

新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館是全台唯一針對新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，市府今指出，經爭取中央經費挹注，將投入1900萬元於今年下半年啟動陳列館空間改善工程，整合並優化館舍內外空間，預計明年重新啟用。

文化局指出，黑蝙蝠中隊文物陳列館在東大飛行公園旁，2018年市府完成東大飛行公園環境改善及設施升級，以航線、星空、跑道為意象，將黑蝙蝠中隊歷史透過7大藝術裝置融入城市地景，紀念當年犧牲奉獻、保衛國土的先輩們。

這次館舍升級計畫從今年底啟動規畫，預計9月完成工程發包，將進一步以「飛行」與「黑蝙蝠中隊」相關元素，串連館舍內外並提升整體環境，讓博物館不再侷限於室內。

文化局指出，工程將優化館內設施、展覽空間、典藏空間及戶外景觀，透過硬體環境升級，同步提升軟硬體機能，讓展覽形式更多元，也使博物館的展示、教育、典藏及公共服務等功能更加完善，打造更親民友善的場域，成為民眾認識城市歷史與感受設計美學的休閒空間。

文化局長張馨之說，黑蝙蝠中隊文物陳列館除了展示「黑蝙蝠中隊」完整文史紀錄，所在地也是當年黑蝙蝠中隊營區之原址。館舍外型參考美軍顧問團宿舍形貌建造，2009年開館後即受到民眾喜愛，市府每年也會在此舉辦隊慶，向隊員表達敬意。

文化局提醒，黑蝙蝠中隊文物陳列館免費參觀，開館時間為每周二至周日上午9點至下午5點，每周一公休。防疫期間民眾入館請配合量體溫、全程配戴口罩、酒精消毒等防疫措施。

「新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館」空間改善升級工程外觀模擬圖。圖／市府提供
「新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館」空間改善升級工程外觀模擬圖。圖／市府提供
新竹市文化局指出，工程將優化新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館內設施、展覽空間、典藏空間及戶外景觀。模擬圖／市府提供
新竹市文化局指出，工程將優化新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館內設施、展覽空間、典藏空間及戶外景觀。模擬圖／市府提供

蝙蝠 文物 文化局

延伸閱讀

怕！咬手指恐龍魔改成《進擊的巨人》車力巨人 團康玩具升級極致懲罰工具？

竹市藍綠搶票！林耕仁首成立後援會 沈慧虹掃市場又拜廟

百年雙喜樓屋頂因雨塌陷 金門文化局搶救

竹市+531 兒童BNT第2劑疫苗下周2處施打站開打

相關新聞

投入1900萬 竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館內外空間都升級

新竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館是全台唯一針對新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」所設立的軍事文物陳列館，市府今指出，經爭取中央...

流標2次 苗栗火車站要吃到台鐵便當還要等一等

台灣鐵路管理局苗栗車站2樓超商今年3月撤點，台鐵局連同1樓整建後的舊車站大廳招商，卻乏人問津，已經流標2次，民眾要在苗栗...

龍潭鬧區自來水爆管 災戶擬求償

桃園市龍潭鬧區中正路埋設的自來水600公釐主幹管前天下午突然爆管，近萬戶無預警停水至少18小時，昨天凌晨5點才搶修完成、...

竹北高鐵空品區建體育館 地方反對

新竹縣竹北市世興空氣品質淨化區是高鐵特定區少有的體育場用地，占地6.29公頃，現有數座戶外球場，縣府打算BOT委外興建室...

鄉親鄉情／新竹棒球場走過46年 工友見證興衰

新竹市立棒球場走過46年，因球場老舊3年來展開原地重建。棒球場工友曾文明在球場工作近30年，對球場一景一物與中華職棒歷史...

綠建築沒冷氣 苗栗車站如烤箱

時序入夏，氣候高溫成常態，標榜綠建築的苗栗火車站跨站式站房啟用8年來，每逢夏季常有旅客陳情候車大廳沒冷氣，但始終盼不到改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。