流標2次 苗栗火車站要吃到台鐵便當還要等一等

台灣鐵路管理局苗栗車站2樓超商今年3月撤點，台鐵局連同1樓整建後的舊車站大廳招商，卻乏人問津，已經流標2次，民眾要在苗栗車站買到台鐵便當，還要等一等。

台鐵便當受歡迎，苗栗車站2樓超商原本代售，超商3月撤點，苗栗車站迭接到反映，有讀者投訴沒便當、沒超商，1樓舊車站大廰還閒置，不像一等站該有的規模，苗栗站長吳兆迪說，苗栗車站原超商代售台鐵便當，旅客及附近居民都愛買，站方曾商請台中鐵路餐廳用餐時間設點賣便當，因人手不足沒有成行。

苗栗車站2樓原超商空間，及1樓舊車站大廳，台鐵局辦理旅運販賣空間經營標招案，已經2次招標，曾有廠商詢問，卻沒有投標，第3次開標預定7月13日，如果順利決標，將會要求代售台鐵便當。

讀者另投訴，苗栗車站西站電子鐘去年8月不見了，至今未見蹤影，認為時鐘是「旅客人權」，苗栗西站的時鐘也算是後站地標，一個友善城市不是一直拆時鐘，此外，苗栗站南下月台自動匣門設計，也讓旅客必須先上2樓，再下1樓搭車，相當不方便。