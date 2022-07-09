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2022桃園區Hakka好「鳴」堂 郎祖筠「說得一口好故事」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
郎祖筠（中）和觀眾合影。圖／桃園區公所提供
郎祖筠（中）和觀眾合影。圖／桃園區公所提供

桃園市桃園區公所今天舉辦「2022桃園區Hakka好『鳴』堂」，邀請名人郎祖筠演說「說得一口好故事 換得一場精彩人生」，並安排客家舞蹈、南胡表演及客語歌手陳孟蕎現場演唱等節目。

區長洪清淵表示，郎祖筠曾以演員、主持及製作等全方位優異表現入圍金鐘獎，獲邀擔任過第48屆金馬獎華語影片競賽評審委員，目前為春河劇團團長，是獲得多方肯定，且盡心致力與貢獻於表演工作的優秀演藝人員。今天演講活動融入了客家文化、客語及性別平等之元素，相當精彩。另外，活動也安排了客家舞蹈、南胡表演並邀請客語歌手陳孟蕎獻上客語歌曲演唱，讓民眾收穫滿滿，度過難忘的時光。

桃園為客家第一庄，客籍人口約85萬人，為全國最多客家人的縣市，同時具有豐富的客家文化資產。洪清淵說，市長鄭文燦大力責成相關局處推廣客家文化，客家文化與精神的傳承不只是藝術展現而更是走入民眾生活，由桃園市政府客家事務局指導，桃園區公所主辦之客庄節慶活動，包括文藝展演及名人演講等多元內容，讓客家文化廣為流傳，實現多元文化共存共榮之景，讓桃園成為真正的樂活城市與文化之都。

Hakka好鳴堂還有才藝演出。圖／桃園區公所提供
Hakka好鳴堂還有才藝演出。圖／桃園區公所提供

桃園 客家文化 客語

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