台東監所群聚疫情 累計逾600收容人染疫

台東6監所COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，累計已有659名收容人，其中有2監所均逾200名；不過也有好消息，其中1監所無新病例，今天結案。

台東縣政府衛生局今天發布新聞稿，台東縣今天新增409名確診者，374名民眾戶籍或居住地在台東、35名為外縣市醫院通報。目前台東縣居隔者1310人、累計確診個案34983人。

衛生局表示，今天1矯正機關監測期滿結案、新增1養護機構群聚；統計縣內目前共有6養護、5監所、1身障機構群聚事件監控中，今天共新增67例確診個案，監所部分新增24人（3員工、21名收容人）；身障機構無新增。

根據衛生局資料，台東6個監所累計659名收容人感染，其中有2監所分別有220及255名收容人；另1監所是6員工感染，收容人未染疫，另1監所已結案。

另外，中央公布台東有1例本土病例確診死亡個案，為46歲女性，無接種疫苗，有肺炎、B型肝炎等病史。