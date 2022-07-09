綠建築沒冷氣 苗栗火車站遭投訴成「大烤箱」

時序入夏，氣候高溫成常態，但標榜綠建築的苗栗火車站跨站式站房近來又遭旅客投訴候車大廳沒冷氣，氣溫飆破30度「宛如大烤箱」，根本不像一等站該有的規模。

站方表示，旅客投訴悶熱的情況，其實站務人員多少有同感，曾數度向上級反映，但考量綠建築規範、經費等因素未獲同意，將先研究增設壁扇、可外推窗戶增加對流通風，降低大廳溫度。

「真的很火大！提著大小包行李揮汗如雨！」署名台鐵乘客媽媽的旅客向媒體抱怨苗栗火車站沒冷氣，想喝水、買便當也沒超商，苗栗站號稱綠建築，但沒冷氣太熱也是一大問題，她上網一查，發現苗栗站被抱怨沒冷氣的情形已久，卻遲未見改善，擔心老人家、旅客易中暑，隔壁一等站竹南車站就有水冷氣，難道苗栗站是「二等站」，還是乾脆降級簡易站好了。

站方人員表示，已有數任站長向台鐵局本部反映過，但苗栗站為綠建築，講究自然採光、通風，增設冷氣空調除有經費考量，也不符綠建築規範。

目前大廳除了售票間情況特殊有安裝冷氣，其他地方都沒冷氣，採用吊扇，站務人員其實也有感覺太熱的困擾，夏天還沒到就已「哀哀叫」，剪票口為降溫只能擺放水冷式風扇，但效果有限，防疫志工的臉常被熱得紅通通。

站方說，苗栗站的綠建築啟用僅8年，改為密閉式裝設冷氣牽涉經費及綠建築法規，將建議上級增加橫向吹的壁扇，並將玻璃帷幕窗戶改為可外推的活動窗，增加通風量來降溫。