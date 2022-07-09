快訊

大馬羽賽／化解4賽末點 戴資穎仍不敵陳雨菲無緣爭冠

刺殺安倍槍枝來源曝光 鄰居憶凶嫌房每晚傳怪聲：毛骨悚然

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠建築沒冷氣 苗栗火車站遭投訴成「大烤箱」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗火車站跨站式站房標榜為綠建築，但夏季高溫沒冷氣降溫遭旅客投訴是「大烤箱」。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車站跨站式站房標榜為綠建築，但夏季高溫沒冷氣降溫遭旅客投訴是「大烤箱」。記者胡蓬生／攝影

時序入夏，氣候高溫成常態，但標榜綠建築的苗栗火車站跨站式站房近來又遭旅客投訴候車大廳沒冷氣，氣溫飆破30度「宛如大烤箱」，根本不像一等站該有的規模。

站方表示，旅客投訴悶熱的情況，其實站務人員多少有同感，曾數度向上級反映，但考量綠建築規範、經費等因素未獲同意，將先研究增設壁扇、可外推窗戶增加對流通風，降低大廳溫度。

「真的很火大！提著大小包行李揮汗如雨！」署名台鐵乘客媽媽的旅客向媒體抱怨苗栗火車站沒冷氣，想喝水、買便當也沒超商，苗栗站號稱綠建築，但沒冷氣太熱也是一大問題，她上網一查，發現苗栗站被抱怨沒冷氣的情形已久，卻遲未見改善，擔心老人家、旅客易中暑，隔壁一等站竹南車站就有水冷氣，難道苗栗站是「二等站」，還是乾脆降級簡易站好了。

站方人員表示，已有數任站長向台鐵局本部反映過，但苗栗站為綠建築，講究自然採光、通風，增設冷氣空調除有經費考量，也不符綠建築規範。

目前大廳除了售票間情況特殊有安裝冷氣，其他地方都沒冷氣，採用吊扇，站務人員其實也有感覺太熱的困擾，夏天還沒到就已「哀哀叫」，剪票口為降溫只能擺放水冷式風扇，但效果有限，防疫志工的臉常被熱得紅通通。

站方說，苗栗站的綠建築啟用僅8年，改為密閉式裝設冷氣牽涉經費及綠建築法規，將建議上級增加橫向吹的壁扇，並將玻璃帷幕窗戶改為可外推的活動窗，增加通風量來降溫。

竹南站已裝冷氣，站方也會向上級建議爭取；至於原有的便利超商因疫情影響生意而撤離，鐵路便當也停售，目前台鐵已規畫將空間重新招租，但疫情還未回穩，能否順利招租還是未知數。

苗栗火車站跨站式站房標榜為綠建築，但夏季高溫沒冷氣降溫遭旅客投訴是「大烤箱」。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車站跨站式站房標榜為綠建築，但夏季高溫沒冷氣降溫遭旅客投訴是「大烤箱」。記者胡蓬生／攝影

綠建築 冷氣

延伸閱讀

危老重建 五年突破3,000案

參與二仁溪整治 學者巧喻水巡隊如「抗體」

亞太REITs 靚

女科技老闆下雨天在大廳滑一跤 怒告西華飯店求償500萬

相關新聞

苗栗今晚接連發生跳電 受災戶大罵：跳電合理嗎？

假日停電真的火大！苗栗縣公館鄉及西湖鄉接連晚間陸續發生局部性停電，讓受災戶罵聲連連，直呼「好天氣也沒下雨沒車禍聲，怎麼晚...

綠建築沒冷氣 苗栗火車站遭投訴成「大烤箱」

時序入夏，氣候高溫成常態，但標榜綠建築的苗栗火車站跨站式站房近來又遭旅客投訴候車大廳沒冷氣，氣溫飆破30度「宛如大烤箱」...

竹北高鐵世興空品區擬蓋室內體育場館 25社區居民反彈

新竹縣竹北市世興空氣品質淨化區，是高鐵特定區少有的體育場用地，占地約6.29公頃，目前有數座球場，縣府為擴大土地利用效益...

坤輿案翻版？通霄事廢場開發案傳出將重啟 自救會力阻

苗栗縣通霄鎮內島里周邊丘陵區20多年前有業者申設廢棄物掩埋場，但遭地方反對，全案在通過環評後，迄今未開發，當地居民風聞全...

用路人注意！竹市西大路地下道16日起 全線封閉45天

新竹市西大路地下道老舊，市府今年投入8200萬元，展開地下道44年來首度大規模整建工程。市府今天指出，第一階段半半施工將...

桃千元旅宿補助 開跑1周衝破5成

為振興桃園旅宿產業，桃園市觀光旅遊局本月1日起至14日，推出為期2周的「桃園旅宿千元住宿金搶先用」補助，原定提供2千間房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。