竹北高鐵世興空品區擬蓋室內體育場館 25社區居民反彈
新竹縣竹北市世興空氣品質淨化區，是高鐵特定區少有的體育場用地，占地約6.29公頃，目前有數座球場，縣府為擴大土地利用效益，擬採BOT委外興建室內多功能體育場館，卻引發當地居民反彈，逾 25 個高鐵附近社區簽署表達反對；縣府教育局表示將廣納民意，未來若確定開發，會再度召開說明會。
隨著運動人口增加，竹縣府為提供竹北及高鐵周邊地區更多元的運動設施，同時因應各項運動賽事場地需求，擬將現暫為世興空品區的體育場用地內土地，採BOT（民間興建運營後轉移模式）方式興建，以提高公共建設附屬事業使用規劃彈性及未來廠商投資意願，並於上月20號召開說明會。
部分參與說明會的竹北市民認為此案欠缺周密計畫，於臉書發起「反對竹北世興空氣品質淨化區體育舘 BOT 案連署」，10天內超過 2660 人次、逾 25 個高鐵鄰近社區簽署表達反對，並前往縣府教育局陳情、表達訴求。
反對民眾提出3點訴求，包含：竹北已有國民運動中心、新竹縣體育館、第二運動場、室內羽球、籃球場等，不應再加蓋水泥運動館；維持世興空品區原有戶外棒壘球場、排球場、籃球場場，不應該廢掉或改建室內場館；世興空品區樹木若遭砍筏或移植，恐影響空氣品質。
竹縣府教育局長楊郡慈指出，上月20號所召開說明會，因應竹縣運動人口增加，針對竹縣現有土地進行盤點，並僅針對容積率及建蔽率調整說明，尚未決定開發方式，依據「促進民間參與公共建設法」第14條，調整體育園區用地建蔽率（由50％調整為60％）及容積率（由200％調整為250％）管制事項。
楊郡慈說，近日陸續收到許多民眾提供相關意見，包含建議在世興空品區建五人制足球室內場館、國際級比賽網球場、羽球場，以及室內兒童運動中心等。未來將廣納意見，持續和民眾溝通，先決定開發內容，再決定開發方式；若縣府財政資金許可，世興空品區案不一定採BOT，也可由縣府自行興建後再OT，如縣立游泳館及體育館即採此模式，行前會再召開說明會。
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