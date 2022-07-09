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坤輿案翻版？通霄事廢場開發案傳出將重啟 自救會力阻
苗栗縣通霄鎮內島里周邊丘陵區20多年前有業者申設廢棄物掩埋場，但遭地方反對，全案在通過環評後，迄今未開發，當地居民風聞全案最近又將啟動，且基地面積高達21公頃，擔心影響環境，成為另一個「坤輿案」翻版，組自救會在今天上、下午連辦2場說明會，強烈反對開發案捲土重來。
苗栗縣環保局表示，當地早年有景山環保科技公司申設廢棄物掩埋場，面積9.88公頃，全案申請後完成環評，但一直未開發，因超過3年期限，業者在2005年又完成環境現況差異分析及對策檢討報告，但迄今未再提出後續的同意設置許可等申請。
自救會幹部、通霄福龍宮主委黎煥堃指出，開發案所在地是內島溪、北勢窩溪及西湖鄉打鐵坑溪發源地，地方一直妥善自主維護當地環境景觀，連光電廠都不同意開發，遑論乙級事業廢棄物掩埋場，全案基地總面積達21公頃，通霄北部景點及福龍宮愈來愈多遊客，如周邊有垃圾場及異味、大型清運車來來去去情何以堪，且擔心地下水受汙染，全案幸虧發現的早，成立自救會盼及時阻止。
地方人士指出，業者20多年前計畫在內島里附近設置醫療廢棄物處理場，引起鄰近8里居民組自救會抗爭，縣府依民意撤銷設置許可後，但業者又向環保署訴願取得原設置許可展延，改設一般及事業廢棄物掩埋場。當年鎮公所曾回函表達不同意立場。
自救會上午在新埔里雲天宮辦首場說明會，下午將轉往內島里民活動中心再辦第2場，表達強烈反對態度。
環保局表示，全案當年已通過環評、環境現況差異分析及對策檢討報告，但時隔多年，如業者要進行開發，還必須通過環境影響差異分析等程序，並提出同意許可設置等申設作業，但業者迄今未向環保局提出任何申請文件。
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