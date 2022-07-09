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坤輿案翻版？通霄事廢場開發案傳出將重啟 自救會力阻

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮內島里周邊傳出業者將重啟當年的廢棄物掩埋場開發案，地方為此組自救會，今天連辦2場說明會表達反對立場。圖／取自臉書社團
苗栗縣通霄鎮內島里周邊傳出業者將重啟當年的廢棄物掩埋場開發案，地方為此組自救會，今天連辦2場說明會表達反對立場。圖／取自臉書社團

苗栗縣通霄鎮內島里周邊丘陵區20多年前有業者申設廢棄物掩埋場，但遭地方反對，全案在通過環評後，迄今未開發，當地居民風聞全案最近又將啟動，且基地面積高達21公頃，擔心影響環境，成為另一個「坤輿案」翻版，組自救會在今天上、下午連辦2場說明會，強烈反對開發案捲土重來。

苗栗縣環保局表示，當地早年有景山環保科技公司申設廢棄物掩埋場，面積9.88公頃，全案申請後完成環評，但一直未開發，因超過3年期限，業者在2005年又完成環境現況差異分析及對策檢討報告，但迄今未再提出後續的同意設置許可等申請。

自救會幹部、通霄福龍宮主委黎煥堃指出，開發案所在地是內島溪、北勢窩溪及西湖鄉打鐵坑溪發源地，地方一直妥善自主維護當地環境景觀，連光電廠都不同意開發，遑論乙級事業廢棄物掩埋場，全案基地總面積達21公頃，通霄北部景點及福龍宮愈來愈多遊客，如周邊有垃圾場及異味、大型清運車來來去去情何以堪，且擔心地下水受汙染，全案幸虧發現的早，成立自救會盼及時阻止。

地方人士指出，業者20多年前計畫在內島里附近設置醫療廢棄物處理場，引起鄰近8里居民組自救會抗爭，縣府依民意撤銷設置許可後，但業者又向環保署訴願取得原設置許可展延，改設一般及事業廢棄物掩埋場。當年鎮公所曾回函表達不同意立場。

自救會上午在新埔里雲天宮辦首場說明會，下午將轉往內島里民活動中心再辦第2場，表達強烈反對態度。

環保局表示，全案當年已通過環評、環境現況差異分析及對策檢討報告，但時隔多年，如業者要進行開發，還必須通過環境影響差異分析等程序，並提出同意許可設置等申設作業，但業者迄今未向環保局提出任何申請文件。

苗栗縣通霄鎮內島里周邊丘陵區傳出業者將重啟當年的廢棄物掩埋場開發案，地方為此組自救會表達反對立場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮內島里周邊丘陵區傳出業者將重啟當年的廢棄物掩埋場開發案，地方為此組自救會表達反對立場。記者胡蓬生／攝影

自救會 廢棄物

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