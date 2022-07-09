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用路人注意！竹市西大路地下道16日起 全線封閉45天

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市西大路地下道16日起全線管制，提醒民眾改走替代道路。圖／市府提供
新竹市西大路地下道16日起全線管制，提醒民眾改走替代道路。圖／市府提供

新竹市西大路地下道老舊，市府今年投入8200萬元，展開地下道44年來首度大規模整建工程。市府今天指出，第一階段半半施工將完成，第二階段16日起至8月29日採全封閉道路施工45天，提醒汽、機車、行人請改走替代道路，周日、國定假日也不開放通車，造成不便敬請見諒。

市府指出，竹市西大路地下道作為市區連接園區的重要道路，為改善整體防水、抽水設施、增加照明、補強結構、修補鋼筋外露、整合通廊景觀等，今年4月啟動西大地下道結構補強暨景觀改善工程，並重新設計出入口意象，提升安全性，預計10月底完工。

工務處指出，16日展開第二階段地下道封閉期間，汽車替代道路主要改以振興陸橋、東大陸橋，通往前站、後站；機車可利用振興陸橋、竹蓮街機車地下道、東大路機車地下道作為替代道路；行人則以竹蓮街人行地下道作為替代通道。

工務處說明，施工安排以集中連續作業、減短作業期間、封閉道路前置完善措施，並加速趕工減少縮短對市民造成不便，請市民行經管制區域，應減速慢行或提前改道，遵照施工管制人員指揮及引導告示牌指示行駛，以維行車安全，並請市民多體諒包涵。

新竹市西大路地下道近月正在整建。圖／市府提供
新竹市西大路地下道近月正在整建。圖／市府提供

替代道路 工安

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