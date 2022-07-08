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桃園千元住宿補助1周已使用5成 業者超有感

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府觀旅局千元住宿補助，民眾踴躍出遊住宿使用。圖／觀旅局提供
桃市府觀旅局千元住宿補助，民眾踴躍出遊住宿使用。圖／觀旅局提供

為增進桃園旅遊振興，桃市府觀光旅遊局於7月1日至14日為期2周，推出「桃園旅宿千元住宿金搶先用」住宿補助活動，原定提供2000間卻因詢問度高加碼到1萬間，目前活動開跑1周已剩餘4799間，登入超過4.1萬人參與活動；桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進指出，活動效益大反應良好。

觀旅局表示，原定第1梯次限量2000間，因旅宿業者反應民眾詢問熱烈，經桃園市長鄭文燦核定追加補助8000間，總共補助房間數增加至1萬間。

觀旅局指出，住宿金需在期間內完成使用，並採「先住先贏」方式，民眾若登記後可到配合的161家旅宿住宿使用，不過周五、周六2天不開放使用也請民眾多加注意。

南方莊園渡假飯店表示，詢問度的確有增加，不過沒有想像中一窩蜂的都來，但陸續都有民眾問相關補助事宜，大約增加一至二成的來客量，不過因為這次活動時間短，加上周五、周六又不能使用，因此也有部分民眾對於交通部觀光局將推出「悠遊國旅」計畫想了解。

「觀旅局消息宣布後有股強勁訂房潮，原來1000元力量這麼大」，位在桃園復興區的普拉多鄉村步調民宿老闆曾子文笑著說，以往每年3至5月民眾就會開始預定暑假房間，不過受疫情肆虐影響，退到剩2成，但千元補助消息一出，馬上又接到一堆訂房電話。

曾子文說，政府補助加上暑期放假等誘因加持，讓許多家庭願意出遊，最少增加三成以上的來客量，共8間房間幾乎天天滿房，成功吸客。

桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進指出，市府的旅宿千元補助效益非常大，帶動了許多旅遊人潮，目前聽到業者的反應也都是相當良好，一周過去已剩下一半的房間，相信很快就會全數兌換罄，若觀旅局有餘裕希望能再加碼。

桃園復興區河那灣民宿可體驗山林之美。</p><!--7--><p> 圖／觀旅局提供
桃園復興區河那灣民宿可體驗山林之美。

圖／觀旅局提供

桃園市長 房間 訂房

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