苗栗今晚接連發生跳電 受災戶大罵：跳電合理嗎？

假日停電真的火大！苗栗縣公館鄉及西湖鄉接連晚間陸續發生局部性停電，讓受災戶罵聲連連，直呼「好天氣也沒下雨沒車禍聲，怎麼晚上吹冷氣看電視突然大跳電，太誇張了！」台電證實因開關跳脫正連夜搶修中。

今天晚間7點40分左右，公館鄉石圍牆村忽然發生停電，台電獲報後派員前往查察，發現是一處電桶開關跳脫，經檢修後仍難以送電，只能再繼續勘查線路排除。

有台北遊客趁小周末南下尋友，一群人正在家裡喝酒聊天，結果卻遇上停電，只能摸黑掃興的繼續苦等來電，但直到晚間10點仍未恢復供電。

晚間8點42分左右，西湖鄉往後龍南勢的台1線沿線住戶，也發生大停電，受災戶氣得大罵「真的我很莫名其妙，好天氣也沒下雨沒車禍聲，怎麼晚上吹冷氣看電視突然大跳電！相關單位要好好查辦！台灣一年跳電幾次，不很誇張嗎？電價也在漲，跳電合理嗎？」

台電公司表示，公館鄉石圍牆村小區域受影響167戶，西湖鄉幹線跳脫則有270餘戶停電，目前均已派員檢修中，會連夜搶修完畢恢復送電。