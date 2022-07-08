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來台33年阿瑤奶奶獲身分證 年底將獲首次投票權

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
移民署攜手跨機關團體合作溫馨親送身分證給阿瑤奶奶（左2）。圖／移民署桃園市服務站提供
移民署攜手跨機關團體合作溫馨親送身分證給阿瑤奶奶（左2）。圖／移民署桃園市服務站提供

今年90歲無國籍人士阿瑤奶奶為印尼華僑，1989年持旅行文件來台，相識台灣籍先生後結婚，不過因缺身分證明，因此都以無國籍身分居留台灣，2002年先生離世後獨居於桃園楊梅，所幸相關單位協助讓她於2018年歸化台灣，並於阿瑤奶奶生日前夕獲得身分證，成為正港台灣人。

阿瑤奶奶為印尼華人，因出生時印尼排華，導致極難取得印尼身分證明，多年來以「無國籍」身分申請居留證，2002年先生過世後獨居在楊梅老屋，加上她不識中文及法令，在台逾期，在移民署和戶政單位及民間善心人士的努力協助下，在2018年順利歸化我國國籍。

不過因歸化後仍需在台居住一段時間才可以申請定居領取身分證，經移民署桃園站推算阿瑤奶奶今年已符合資格，主動與桃園市新住民家庭服務中心、楊梅區戶政事務所合作服務，溫馨將身分證聯合親送到阿瑤奶奶的手中。

阿瑤奶奶激動表示，在生日前夕收到這分禮物感到相當開心，她來台33年，總算可以在有生之年成為正港的台灣人，也因為今年是選舉年，依照法令，阿瑤奶奶在領取身分證後，只要居住滿4個月，就能參與年底選舉，這也將是她首次在台投票。

阿瑤奶奶的故事也被導演周少強拍成短片「身分證」，更在2017桃園城市紀錄片徵選暨培訓活動，獲得第3名。移民署桃園市服務站主任黃英貴指出，老吾老以及人之老，我國溫暖的人性光輝可以推廣到關懷周邊需要協助幫忙的老人家，使老有所養，世界大同，感謝阿瑤奶奶身邊諸多善心人士共同協助。

移民署桃園市服務站視察張守琛、楊梅區戶政事務所主任陳啟華、桃市府社會局新住民事務科長李瓊華及華山基金會社工（右4至右1）攜手合作。圖／移民署桃園市服務站提供
移民署桃園市服務站視察張守琛、楊梅區戶政事務所主任陳啟華、桃市府社會局新住民事務科長李瓊華及華山基金會社工（右4至右1）攜手合作。圖／移民署桃園市服務站提供

奶奶 身分證 移民署

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