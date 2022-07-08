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苗栗後龍水尾的社區營造再升級 洗石子彩繪更立體
苗栗縣後龍鎮水尾社區的社區美化營造，剛邁入1年，已完成11幅具有海洋元素的作品，近日起由水保局補助400萬元經費，施作老幼共學環境改善工程，以洗石子方式呈現的圖樣更加立體，可說是升級版的彩繪，讓社區整體美化更進一步，里民也很有感。
里長梁清文說，水尾社區位在後龍溪出海口北岸，沙灘平整，最有名的就是摸文蛤及牽罟，去年7月起，「遇見幸福在水尾與推廣漁業休閒」計畫，由漁業署補助經費，請人設計圖樣，從貫穿社區到海灘的小路，在沿路住宅與圍牆牆面彩繪，其中社區路口的柑仔店雖然早已歇業，但彩繪的復古店面，每次經過都還會喚起大家兒時記憶，讓人印象最深刻。
他說，每年舉辦的牽罟活動，因疫情停辦一年，但最後完成的一幅牽罟彩繪，深具立體感，未來能配合社區導覽活動，當站在牽罟人群最後一個位置擺出拉網動作時，能呈現出合力拉網的情境，是打卡拍照的最佳選擇。而目前搭配成功國小圍牆的老幼共學環境改善工程，以洗石子方式，這兩天也已完成數幅，立體感十足，涼亭則還在趕工當中，
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