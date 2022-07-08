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竹縣重塑原鄉觀光景點 五峰桃山旅遊軸線獲補助

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣政府今天指出，五峰鄉桃山村旅遊軸線環境營造計畫獲觀光局補助，將重整附近景觀設施及資源，形塑原鄉觀光環境，打造休閒場域。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣擁有豐富天然生態資源，縣府以桃山村旅遊軸線為主軸，向交通部觀光局提報「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫」，通過審議核定計畫，總經費為新台幣700萬元，交通部觀光局補助399萬元，縣府配合款301萬元。

縣府指出，計畫將重新整合122縣道觀光旅遊軸線的景觀設施及資源，期盼透過休憩節點入口特色營造及基礎設施升級，提升觀光環境。

新竹縣長楊文科表示，未來讓遊客從進入桃山村旅遊軸線就能體驗原住民文化魅力，可望吸引更多遊客走訪，帶動整體旅遊軸線發展。

新竹縣交通旅遊處指出，施作將以3至4處景點改善為原則，並依據遊客需求、使用頻率、融入在地文化及元素納入設計辦理，並使其設計理念更符合民眾需求及貼近原住民文化。

新竹 觀光局 原住民

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