桃園龍潭中正路水管破裂 道路成河近9千戶停水至晚間

桃園龍潭區中正路接近龍潭傳統市場附近，今中午12時許，龍潭給水廠的地下直徑25公分水管爆裂，使大量自來水從道路上冒出，而旁邊造成整條道路淹水，水深約30公分，目前自來水公司緊急關閉附近水閥，將影響龍潭地區9千戶停水，預計晚上要搶修完畢。

龍潭區中正路180號處地下破管緊急搶修，將影響9148戶住戶，停水至晚間9時30分許，淹進附近住戶及商家財損，將有待確認，市議員劉熒隆指出，水管破裂讓路基泥土掏出，滿地黃泥水佈滿道路，而路面有破損處也須注意安全，他正協助受災店家登記，也希望水廠能提供後續相關補償。