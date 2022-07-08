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桃園龍潭中正路水管破裂 道路成河近9千戶停水至晚間

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭區中正路180號處地下破管路面布滿黃泥水。圖／市議員劉熒隆提供圖／市議員劉熒隆提供
桃園龍潭區中正路180號處地下破管路面布滿黃泥水。圖／市議員劉熒隆提供圖／市議員劉熒隆提供

桃園龍潭區中正路接近龍潭傳統市場附近，今中午12時許，龍潭給水廠的地下直徑25公分水管爆裂，使大量自來水從道路上冒出，而旁邊造成整條道路淹水，水深約30公分，目前自來水公司緊急關閉附近水閥，將影響龍潭地區9千戶停水，預計晚上要搶修完畢。

龍潭區中正路180號處地下破管緊急搶修，將影響9148戶住戶，停水至晚間9時30分許，淹進附近住戶及商家財損，將有待確認，市議員劉熒隆指出，水管破裂讓路基泥土掏出，滿地黃泥水佈滿道路，而路面有破損處也須注意安全，他正協助受災店家登記，也希望水廠能提供後續相關補償。

停水地區包含中央街、中正路、中豐路、中豐路上林段、中豐路中山段、北龍路、南龍路、大昌路一段、宏遠路、工一路、工七路、工二路、工二路一段、工五路、干城路、建龍一街、建龍三街、建龍二街、復興路、新龍路、東華街、東龍路、東龍路後街、百年一街、百年三街、百年二街、百年五街、百年路、神龍路、福安街、福德街、聖亭路、聖德街、育樂路、華南路、華南路一段、西龍路、金龍一街、金龍三街、金龍二街、金龍路、龍元路、龍城路、 龍平路、龍祥路、龍興路、龍華路、龍華路一段、龍青路。

桃園龍潭區中正路180號處地下破管，現緊急搶修。圖／市議員劉熒隆提供
桃園龍潭區中正路180號處地下破管，現緊急搶修。圖／市議員劉熒隆提供
目前自來水公司緊急關閉附近水閥，將影響龍潭地區9千戶停水，預計晚上要搶修完畢。圖／市議員劉熒隆提供
目前自來水公司緊急關閉附近水閥，將影響龍潭地區9千戶停水，預計晚上要搶修完畢。圖／市議員劉熒隆提供

停水 桃園 傳統市場

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