新豐鄉新興路與康樂路口設科技執法 9月1日正式開罰
新豐鄉新興路與康樂路口，因車流量大、交通事故頻傳，竹縣警察局今天表示，已設置科技執法設備，可偵測違反號誌、未依標誌標線等違規，即日起至8月底宣導，9月1日執法。
新竹縣警察局今天發布新聞稿表示，繼竹北光明六路與縣政二路口、竹北文興路與自強南路口、竹北高鐵區、台3線區間測速、台15區間測速相繼設科技執法設備後，新豐鄉新興路與康樂路口，為全縣第6處。
警方指出，此路口已經完成科技執法設備，能偵測違反號誌、未依標誌標線、路口未淨空（占用網狀線）等違規項目，即日起至8月31日為宣導期，9月1日正式執法。
警方統計，近3年來，這路口每年交通事故約100件，有7成以路段側撞、路段同向擦撞的車禍為主，慢車、行人事故也時有所聞。未來，透過多功能科技執法設備，將以車辨系統自動判讀違規車輛資料，再由警方認證舉發。
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