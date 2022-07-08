快訊

對準安倍開槍…兇嫌住處疑搜出爆裂物 傳春天就在準備槍枝

安倍遭槍擊離世「體內找不到子彈」 院方：可說是失血過多而死

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿足榮民晚年性福 新竹榮民之家全台首創「榮莒室」

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
國軍退除役官兵輔導委員會，今天在新竹榮民之家舉辦新設立「榮莒室」啟用儀式。記者王淑君／翻攝
國軍退除役官兵輔導委員會，今天在新竹榮民之家舉辦新設立「榮莒室」啟用儀式。記者王淑君／翻攝

國軍退除役官兵輔導委員會，今天在新竹榮民之家舉辦新設立「榮莒室」啟用儀式，這也是全台首創榮家設立榮莒室，提供衛浴、冷氣、電視等設備媲美旅館，藉以解決榮民生理性需求，只要是榮家住民或夫妻檔有性需求都可申請使用。

退輔會主委馮世寬今天出席榮莒室啟用儀式說，榮莒室的設立主要是強化長輩及照顧者對於性的健康觀念，希望透過辦理性健康為導向的系列座談研討與個別輔導，希望榮家朝家庭化、社會化邁進。

新竹榮民之家表示，榮莒室使用時間每次為1小時，正式啟用後已有5位住民申請使用，限夫妻檔和單身獨居榮民申請為主，目前僅限配偶及獨居榮民可使用，不僅提供衛浴、冷氣、電視等設備，室內會有電視螢幕播放影片，提供可免費使用，也有專人清潔打掃，滿足榮住民長輩的生理性需求。

馮世寬表示，因許多人對長輩性需求有誤解，而使老年人壓抑甚至隱藏他們的性需要，希望透過健康講座、研討及工作坊，鼓勵長輩透過聯誼互動，提供住民長輩全方位照顧，並落實健康活躍尊嚴老化，期盼社會正視榮民身心靈健康及最寶貴的生理需求。

新竹榮家主任陳桂美表示，除榮莒室開設之外，另有榮莒專案推出性健康知識、態度及習慣主軸等宣導，提供性溝通、性教育、性宣導、性騷擾防治、代償性活動、社會化活動等內容，期許榮民伯伯享有健康的身心靈晚年生活。

新竹榮民之家全台首創「榮莒室」，滿足榮民晚年性福 。記者王淑君／翻攝
新竹榮民之家全台首創「榮莒室」，滿足榮民晚年性福 。記者王淑君／翻攝
全台首創榮家設立榮莒室，提供衛浴、冷氣、電視等設備媲美旅館，藉以解決榮民生理性需求。記者王淑君／翻攝
全台首創榮家設立榮莒室，提供衛浴、冷氣、電視等設備媲美旅館，藉以解決榮民生理性需求。記者王淑君／翻攝

榮民 新竹 獨居

延伸閱讀

今正式辭去新竹市長 林智堅：承擔責任將離開

影／林智堅請辭揮別新竹市府 最短時間內投入選戰

寶山18萬坪美式別墅社區 引爆竹科菁英高度關注

新竹受刑人慘被獄友踢臉毆打 導火線竟是「豆漿」

相關新聞

苗栗後龍水尾的社區營造再升級 洗石子彩繪更立體

苗栗縣後龍鎮水尾社區的社區美化營造，剛邁入1年，已完成11幅具有海洋元素的作品，近日起由水保局補助400萬元經費，施作老...

桃園龍潭中正路水管破裂 道路成河近9千戶停水至晚間

桃園龍潭區中正路接近龍潭傳統市場附近，今中午12時許，龍潭給水廠的地下直徑25公分水管爆裂，使大量自來水從道路上冒出，而...

滿足榮民晚年性福 新竹榮民之家全台首創「榮莒室」

國軍退除役官兵輔導委員會，今天在新竹榮民之家舉辦新設立「榮莒室」啟用儀式，這也是全台首創榮家設立榮莒室，提供衛浴、冷氣、...

苗栗縣內明設6處大型接種站 提供5至11歲學童接種

苗栗縣今天新增838例，全縣今年累計達7萬8455例，人口占比確診率達14.65%。針對5至 11歲學童的BNT第二劑疫...

苗21線南庄兩處邊坡崩坍 神仙谷路段盼爭取施設明隧道

苗栗縣南庄鄉通往向天湖的苗21線道路月初受強降雨影響，導致兩處路段發生道路邊坡土石大面積崩塌，阻斷交通，縣長徐耀昌上午視...

楊梅甡甡路拓寬二期工程開工 一期完工後居民有感

桃園楊梅甡甡路過去晚上陰暗，且道路無法連通到附近的秀才路，讓當地居民進出不方便，而甡甡路道路拓寬一期工程已完成，現在將施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。