滿足榮民晚年性福 新竹榮民之家全台首創「榮莒室」

國軍退除役官兵輔導委員會，今天在新竹榮民之家舉辦新設立「榮莒室」啟用儀式，這也是全台首創榮家設立榮莒室，提供衛浴、冷氣、電視等設備媲美旅館，藉以解決榮民生理性需求，只要是榮家住民或夫妻檔有性需求都可申請使用。

退輔會主委馮世寬今天出席榮莒室啟用儀式說，榮莒室的設立主要是強化長輩及照顧者對於性的健康觀念，希望透過辦理性健康為導向的系列座談研討與個別輔導，希望榮家朝家庭化、社會化邁進。

新竹榮民之家表示，榮莒室使用時間每次為1小時，正式啟用後已有5位住民申請使用，限夫妻檔和單身獨居榮民申請為主，目前僅限配偶及獨居榮民可使用，不僅提供衛浴、冷氣、電視等設備，室內會有電視螢幕播放影片，提供可免費使用，也有專人清潔打掃，滿足榮住民長輩的生理性需求。

馮世寬表示，因許多人對長輩性需求有誤解，而使老年人壓抑甚至隱藏他們的性需要，希望透過健康講座、研討及工作坊，鼓勵長輩透過聯誼互動，提供住民長輩全方位照顧，並落實健康活躍尊嚴老化，期盼社會正視榮民身心靈健康及最寶貴的生理需求。