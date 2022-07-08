湖口鄉長林志華病逝 主秘陳能鎬接任代理鄉長

新竹縣湖口鄉長林志華日前病逝，新竹縣政府今天表示，為延續公務運作，依地方制度法派湖口鄉公所主任秘書陳能鎬為代理鄉長，今天舉行交接典禮。

新竹縣政府今天在湖口鄉舉行交接典禮，縣府秘書長陳季媛擔任監誓人，主計處長黃文琦擔任監交人，湖口鄉議員、代表會及村長等均到場觀禮。

陳季媛透過新聞稿表示，林志華因病離世，新竹縣長楊文科和縣府人員都非常難過，林志華長期耕耘湖口鄉，推動地方建設，讓地方民眾感到不捨。

陳季媛說，順利延續公務運作，依地方制度法派任陳能鎬擔任代理鄉長，而陳能鎬任職公職生涯已41年，有完整公務歷練。

陳能鎬表示，林志華為人忠厚，對大家都很照顧，且是平易近人、忠厚老實的好鄉長，感謝他對湖口鄉的付出。

陳能鎬說，公所團隊會繼續推動建設，如中興集會所、孝勢集會所、縱貫路路燈、後山26公頃規劃案、湖口高中部遷校、公五共融式公園、第二交流道等重大建設。