快訊

前日相安倍晉三身亡…從政之路得天獨厚 卻不敵命運捉弄

日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲

林佳龍點頭選新北 「關鍵晚餐」內幕曝光

湖口鄉長林志華病逝 主秘陳能鎬接任代理鄉長

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣湖口鄉長林志華日前病逝，新竹縣政府今天表示，為延續公務運作，依地方制度法派湖口鄉公所主任秘書陳能鎬為代理鄉長，今天舉行交接典禮。

新竹縣政府今天在湖口鄉舉行交接典禮，縣府秘書長陳季媛擔任監誓人，主計處長黃文琦擔任監交人，湖口鄉議員、代表會及村長等均到場觀禮。

陳季媛透過新聞稿表示，林志華因病離世，新竹縣長楊文科和縣府人員都非常難過，林志華長期耕耘湖口鄉，推動地方建設，讓地方民眾感到不捨。

陳季媛說，順利延續公務運作，依地方制度法派任陳能鎬擔任代理鄉長，而陳能鎬任職公職生涯已41年，有完整公務歷練。

陳能鎬表示，林志華為人忠厚，對大家都很照顧，且是平易近人、忠厚老實的好鄉長，感謝他對湖口鄉的付出。

陳能鎬說，公所團隊會繼續推動建設，如中興集會所、孝勢集會所、縱貫路路燈、後山26公頃規劃案、湖口高中部遷校、公五共融式公園、第二交流道等重大建設。

新竹 地方制度法 楊文科

延伸閱讀

湖口鄉長林志華驚傳胃疾病逝 新竹縣長楊文科臉書悼念

湖口鄉長林志華驚傳病逝 疑長期工作過勞引發胃疾

新竹湖口也將蓋特色公園 孩童能參與公園規畫設計

新竹縣確診+1008 湖口仁慈醫院7月1日加開疫苗接種

相關新聞

滿足榮民晚年性福 新竹榮民之家全台首創「榮莒室」

國軍退除役官兵輔導委員會，今天在新竹榮民之家舉辦新設立「榮莒室」啟用儀式，這也是全台首創榮家設立榮莒室，提供衛浴、冷氣、...

苗栗縣內明設6處大型接種站 提供5至11歲學童接種

苗栗縣今天新增838例，全縣今年累計達7萬8455例，人口占比確診率達14.65%。針對5至 11歲學童的BNT第二劑疫...

苗21線南庄兩處邊坡崩坍 神仙谷路段盼爭取施設明隧道

苗栗縣南庄鄉通往向天湖的苗21線道路月初受強降雨影響，導致兩處路段發生道路邊坡土石大面積崩塌，阻斷交通，縣長徐耀昌上午視...

楊梅甡甡路拓寬二期工程開工 一期完工後居民有感

桃園楊梅甡甡路過去晚上陰暗，且道路無法連通到附近的秀才路，讓當地居民進出不方便，而甡甡路道路拓寬一期工程已完成，現在將施...

遇到佛心幼兒園 單親媽「畢業感言」惹淚、祝福連連

苗栗縣一位單親媽媽，5年前失婚後帶著2歲多兒子，從台北來到人生地不熟的苗栗，面對生活困境，她堅強的挺過來了，目前小孩幼兒...

社區蛇出沒頻率增 桃園農業局官網教辨識毒蛇和防蛇

桃園市農業局統計，每年平均接獲3000至4000件蛇出沒、補蛇報案，今年有市郊的社區1個半月通報3次，民眾嚇得心神不寧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。