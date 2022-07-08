快訊

前日相安倍遭槍擊右頸受槍傷、左胸皮下出血 加護病房搶救中

蔡英文6度強力遊說 林佳龍終於軟化可望戰新北

桃園拚美食外交 駐匈牙利大使下廚推廣

中央社／ 桃園8日電

桃園市政府秘書處長顏子傑將桃園新屋米、大溪豆乾等在地食材寄到匈牙利，由駐匈牙利代表劉世忠扮演大廚、宴請即將赴台就讀的學生，顏子傑說，已約好帶他們遊桃園、體驗在地文化。

劉世忠在臉書發文表示，收到顏子傑寄來的桃園在地食材後，煮了一桌「桃園餐」，宴請9名獲得台灣獎學金、即將赴台攻讀學位和學習華語的匈牙利學生。

劉世忠說，透過「桃園餐」，這些學生還沒踏上台灣，就先吃到了桃園復興區的香菇炒米粉、桃園大溪豆乾做的客家小炒、桃園特有韭菜麵，以及用桃園新屋米做的海鮮飯等。

劉世忠說，相信未來會有更多匈牙利年輕世代，申請台歐連結獎學金、台灣獎學金等，透過年輕世代的教育交流，讓更多匈牙利人認識台灣；在品嚐台灣美食之後，再來就讓他們親自去體會台灣的自由、民主、友善和熱情。

顏子傑向中央社表示，駐匈牙利代表處曾在臉書上，特別介紹桃園市竹圍漁港「港口大眾爺廟」在6月13日舉辦的「港口文化海巡季」、海上遶境活動，推廣桃園的文化。

顏子傑說，已經與劉世忠相約，待國境開放後，邀請他和匈牙利學生一同來桃園探訪、品嚐在地美食，屆時也讓學生們評比一下大使的手藝和在地料理，並深入了解桃園地方特色。

桃園 匈牙利

延伸閱讀

傳林佳龍點頭選新北市長 趙少康：新北淪第二選擇？

林智堅陷論文抄襲疑雲 網搬這2市長經歷：應該還是會選上

林智堅陷論文抄襲疑雲 羅智強：瞧不起桃園人智商？

林智堅論文遭疑抄襲 賴香伶：相關單位儘速釋疑

相關新聞

苗栗縣內明設6處大型接種站 提供5至11歲學童接種

苗栗縣今天新增838例，全縣今年累計達7萬8455例，人口占比確診率達14.65%。針對5至 11歲學童的BNT第二劑疫...

苗21線南庄兩處邊坡崩坍 神仙谷路段盼爭取施設明隧道

苗栗縣南庄鄉通往向天湖的苗21線道路月初受強降雨影響，導致兩處路段發生道路邊坡土石大面積崩塌，阻斷交通，縣長徐耀昌上午視...

楊梅甡甡路拓寬二期工程開工 一期完工後居民有感

桃園楊梅甡甡路過去晚上陰暗，且道路無法連通到附近的秀才路，讓當地居民進出不方便，而甡甡路道路拓寬一期工程已完成，現在將施...

遇到佛心幼兒園 單親媽「畢業感言」惹淚、祝福連連

苗栗縣一位單親媽媽，5年前失婚後帶著2歲多兒子，從台北來到人生地不熟的苗栗，面對生活困境，她堅強的挺過來了，目前小孩幼兒...

社區蛇出沒頻率增 桃園農業局官網教辨識毒蛇和防蛇

桃園市農業局統計，每年平均接獲3000至4000件蛇出沒、補蛇報案，今年有市郊的社區1個半月通報3次，民眾嚇得心神不寧，...

虎頭山環保公園展新貌 桃機一號吸睛

桃園虎頭山環保公園去年底暫時封閉進行景觀整建工程，昨天完工啟用，不僅新設休憩平台、3處涼亭，還引進公共藝術作品「桃機一號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。