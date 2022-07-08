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苗栗縣內明設6處大型接種站 提供5至11歲學童接種

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天新增838例，全縣今年累計達7萬8455例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增838例，全縣今年累計達7萬8455例。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增838例，全縣今年累計達7萬8455例，人口占比確診率達14.65%。針對5至 11歲學童的BNT第二劑疫苗接種需求，縣內明天將開設6區疫苗大型接種站。

苗栗縣衛生局指出，家有5至11歲學童的家長請注意，針對BNT第二劑疫苗接種需求，7月9日縣內開設6區疫苗大型接種站，包括頭份國中、照南國小、文華國小、維真國中、苑裡國小等校活動中心及通霄鎮綜合活動中心，請家長攜帶意願書及學童健保卡，依學校通知時間陪伴孩子前往接種，分流不群聚。

如果無法配合施打時間，後續可向各合約醫療院所預約後接種。呼籲鄉親，防疫守護仍不可輕忽，持續戴口罩、勤洗手、避免不必要群聚、完整接種疫苗仍是預防染疫最好的保護方式。

苗栗縣今天新增838例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增838例。圖／苗栗縣政府提供

疫苗 苗栗縣 衛生局

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