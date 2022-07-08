苗21線南庄兩處邊坡崩坍 神仙谷路段盼爭取施設明隧道

苗栗縣南庄鄉通往向天湖的苗21線道路月初受強降雨影響，導致兩處路段發生道路邊坡土石大面積崩塌，阻斷交通，縣長徐耀昌上午視察災情，責成工務處加緊辦理災害復建工程，希望明年2月完工，未來並爭取在神仙谷附近的12.3公里處施設明隧道，讓鄉親有安全用路環境。

縣府指出，苗21線全長約12公里，西起烏蛇嘴、東至九布斯橋，這次發生災害受損的3.5公里、12.3公里處路段是鹿場及神仙谷的重要聯外道路，但7月2日下午及3日清晨因强降雨，邊坡土石崩塌、落石佔據車道，當時有休旅車、小客車以及機車遭受襲擊，幸好駕駛都輕傷，縣府獲報後立即派員搶通，維持道路單線雙向通車。

徐耀昌上午會同議員、地方人士現場勘災，縣府工務處長古明弘簡報指出，兩處發生崩坍的路段因邊坡土壤含水量高、土石鬆軟、岩石風化等因素導致土石大規模滑動，將提報爭取行政院核定辦理災害復建，3.5公里處的上邊坡規畫打設岩釘及噴漿整治，下邊坡以微型樁形式施作強化擋土牆，後續整修路面、排水溝、護欄等相關附屬設施，預估經費1650萬元。

12.3公里處將規畫防落石柵欄等防護措施，經費約270萬元，災害復建工程預定10月完成發包，明年2月完工提供用路人安全的通行道路。由於地方建議在12.3公里處路段施作明隧道，未來在行政院工程會相關主管單位會勘時一併提報爭取，估計明隧道經費8000萬元。