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楊梅甡甡路拓寬二期工程開工 一期完工後居民有感

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅甡甡路二期道路拓寬工程完工後將可連接秀才路。圖／桃市府工務局提供
桃園楊梅甡甡路二期道路拓寬工程完工後將可連接秀才路。圖／桃市府工務局提供

桃園楊梅甡甡路過去晚上陰暗，且道路無法連通到附近的秀才路，讓當地居民進出不方便，而甡甡路道路拓寬一期工程已完成，現在將施作第二期道路拓寬工程，連接到秀才路將是楊梅市區穿越東西向往來重要道路，更能擔負國道1號楊梅交流道聯絡道路，能紓解交通壅塞問題。

桃園市長鄭文燦今出席二期道路拓寬工程開工典禮表示，原楊梅地區高速公路楊梅交流道附近，僅有省道台1線承載楊梅東西向穿越性車流及國道1號楊梅交流道車流，尖峰時段容易產生交通壅塞回堵情形，為強化路網，工程由甡甡路沿國道1號東側新闢道路至秀才路，以建構楊梅地區橫向聯絡道路。

新建工程處企畫科長吳天珦指出，甡甡路施作全長1350公尺、寬8公尺雙向車道，一期工程已完成327公尺道路拓寬作業，二期工程將施作1009公尺道路並開通連接至秀才路，並施作新設排水溝總長約2294公尺、鋼板護欄約428公尺、路燈34盞、電源開關箱2座及交通標誌等，及興建1座跨徑約24公尺鋼板結構橋梁，總經費1億8008萬元，其中桃園市政府自籌款約1167萬元，其餘由交通部公路總局補助，工程預計明年8月竣工。

楊梅東流里長劉定唐表示，盼這道路工程幾十年了，以前晚上人少陰暗容易成為社會死角，且常有民眾亂丟垃圾，雖然目前只完成一期工程，不過相當有感目前改變，相當期待整套路網完工。

鄭文燦說，第三期工程將打通甡甡路延伸至台1線中山南路的約890公尺道路，目前正在做都市計畫變更及定線，未來完工後路網可互相連通，同時也規畫打通老莊路至秀才路，並計畫拓寬楊梅體育園區周邊甡甡路、裕成路2處箱涵，健全區域路網功能。

桃園楊梅甡甡路拓寬完工後示意圖。圖／桃市府工務局提供
桃園楊梅甡甡路拓寬完工後示意圖。圖／桃市府工務局提供
桃園市長鄭文燦（中）今出席二期道路拓寬工程開工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦（中）今出席二期道路拓寬工程開工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅甡甡路二期工程將施作1009公尺、寬8公尺的雙向道路並開通連接至秀才路。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅甡甡路二期工程將施作1009公尺、寬8公尺的雙向道路並開通連接至秀才路。記者翁唯真／攝影

桃園市長 國道 鄭文燦

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