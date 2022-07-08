無黨籍吳盛聖宣布參選苗栗縣長 提「點十成金」策略

下屆苗栗縣長選舉今天新增一名競爭者，無黨籍的吳盛聖上午宣布參選，下午並將在英才夜市旁舉行競選總部成立大會。他強調參選縣長初衷源自多年在外打拼，感念對故鄉深切的情懷，自覺應當在人生最佳狀態時，反饋建設家鄉，期許以企業家的遠見與執行力，帶領苗栗全縣升級。

吳盛聖上午在苗栗市英明街辦記者會宣布參選苗栗縣長，吳盛聖強調他是苗栗在地客家人，從大倫國中、苗栗農工、亞東工專到國立勤益大學，專攻機械科目，畢業後投入職場，穩扎穩打從機械繪圖員做起，歷經助理工程師、研發工程師到研發部長，曾任TCL全球研發中心研究所所長及中外合資企業高級副總裁，產業歷練豐富且完整。

43歲的吳盛聖曾任明道大學副校長，他表示這次組建團隊參選，走訪18鄉鎮，以結合各地人文風情、地形地貌與在地相對交通要點、關鍵戰略位置等元素，策劃符合國際趨勢的新苗栗願景，包含新苗栗十大優質經濟建設、新苗栗十大福利政策與18鄉鎮市建設藍圖計畫，團隊將秉持感恩與造福子孫的理念，並在競選期間倡議三不行動「不攻擊、不抹黑、不造謠」，展現君子風範，用心贏得選民認同。