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遇到佛心幼兒園 單親媽「畢業感言」惹淚、祝福連連

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
這另類畢業感言，吸引大批網友紛紛留言「加油！辛苦了～」而網友也盛讚有這樣的園長和老師是竹南人的福氣！真的有佛心。圖／翻攝臉書社群竹南大小事
這另類畢業感言，吸引大批網友紛紛留言「加油！辛苦了～」而網友也盛讚有這樣的園長和老師是竹南人的福氣！真的有佛心。圖／翻攝臉書社群竹南大小事

苗栗縣一位單親媽媽，5年前失婚後帶著2歲多兒子，從台北來到人生地不熟的苗栗，面對生活困境，她堅強的挺過來了，目前小孩幼兒園畢業即將上小學，前天她在臉書社群發文「想留一下我到竹南五年心裡感受」，用自己的心路歷程，來表達幼兒園及老師對母子倆的幫助，讓網友感動不已。

文中指出，她5年前離婚來到竹南，要一個禮拜內找到幼兒園及工作(在竹南沒有親朋好友），打了很多通幼兒園電話 ，基本上都是已滿，打到第二天 這間剛好有缺孩子，也沒有參觀直接就讀。

「當時我的大兒子(沒有在竹南，在前夫那邊)因為癌症，我必須5點下班，坐5:20客運去到北部，當中都有帶著我兩歲的幼兒園小孩，每當回到竹南都是晚上11~12點以後，我兒子也都睡著，我也不忍心吵他起床，就這樣到了隔天去上幼兒園，陸陸續續這樣沒有洗澡，園所也有問我原因，當我告知我大兒子在台北狀況之後，他們沒有刁難，反而開始都幫忙我清理小孩，空出一間房間給我兒子睡覺。」

她說，到了大兒子病情越來越嚴重，也差不多繳不出來幼兒園的費用，跟園長說小孩不讀了，園長連考慮都沒有，直接說「讓小孩繼續讀，錢的事情你不要擔心。」有時人在台北醫院沒辦法趕回來竹南，拜託園長能不能請看哪個老師幫忙帶兒子回家一下，回到竹南一定去接，每位老師情況允許真的都很願意幫忙，帶著小孩回家吃飯等著她接，又或者在老師家過夜也沒收費。

當初她真的非常困難的過著每一天，也是離婚後、才發現大兒子已經末期了，事後的治療都沒用了，只剩下時間。幼兒園老師把她兒子捧在手心疼愛，讓他開心的過每一天，沒因為她的事情而影響他的童年，一樣有滿滿的愛，如今兒子已經要畢業要上國小了。

這另類畢業感言，吸引大批網友紛紛留言「加油！辛苦了～」，而網友也盛讚「有這樣的園長和老師是竹南人的福氣！」真的有佛心。

記者聯繫幼兒園林姓園長，她雖不願受訪，但證實了這位單親媽的經歷並低調說，她們是一貫道佛堂，成立27年來，欠費家長很多，會看他們的家庭經濟與情況，很多有狀況的到最後也沒追討，祝福這對母子有嶄新的人生新頁。

幼兒園 離婚

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