社區蛇出沒頻率增 桃園農業局官網教辨識毒蛇和防蛇

桃園市農業局統計，每年平均接獲3000至4000件蛇出沒、補蛇報案，今年有市郊的社區1個半月通報3次，民眾嚇得心神不寧，捕蜂捉蛇大隊人員場處理時，發現蛇多半躲在雜亂處，容易藏匿不易捕捉，因此呼籲平時要保持居家環境整潔，避免製造蛇潛入後藏身的機會。

農業局表示，隨著天氣轉變，社區、住家發現蛇類出沒的頻率也漸增，預防蛇類進入住家最好的方法就是維持環境整潔、避免堆放雜物及住處周圍保持乾淨明亮，老鼠不來，蛇就不來。如果遇見蛇要保持冷靜，觀察蛇動向並且保持距離，撥119或1999請捕蜂捉蛇大隊到場。

萬一被蛇咬傷，記住「5要5不」：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫。

5不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫。迅速記下蛇的花紋、外觀以利辨識、將創口處的戒指、手錶、皮帶等束縛去除，趕快打119請救護車協助送醫。

民眾也可在住家外圍蛇類可能經過處，將封箱膠帶以黏性面向上之方式擺放，若蛇類經過即會被纏住、或在家裡各出入口放置蝦籠，利用蛇類沿著邊角走的特性捕捉，發現後通報捕蜂捉蛇大隊到場。