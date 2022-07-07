桃園大平紅橋「捐題碑」欲異地保存引反彈 將文資審議

桃園龍潭大平紅橋擁有百年歷史，桃市府文化局於去年底封橋修繕，不過位於橋頭的「捐題碑」因風化希望能異地保存，不過引起在地民眾反彈，認為舊碑有8成字跡還可辨識，不應隨意分開；桃市府文化局表示，將持續與當地居民溝通，近期也會派文資委員現地會勘。

曾被票選為全國歷史百大建築的大平紅橋，座落在龍潭區三坑里，因全橋以紅磚構造，故名紅橋。紅橋建於1923年，由大平、三坑里民發起興建，在區公所的補助配合鄉民捐款，及日本人捐贈之下興建，採用與桃園大圳工事相同的清水磚為材料建造而成。

橋身長約十餘公尺，跨越打鐵坑溪，曾是大平里民對外的主要聯絡道，共設有5座橋拱，造型優雅，迄今依然完整如初；不過橋頭的「捐題碑」因風化，因此文化局希望能將異地保存，不過卻引發地方反彈，認為石碑與紅橋合為一體，不可輕易一分為二。

龍潭導覽協會理事長徐鳳園認為，全台有許多戶外的碑碣，風化破損比大平橋碑更嚴重仍矗立原處；除非像坪林虎字碑，經拆遷後被尋回，原碑存茶業博物館，刻新碑立於原處，其餘貢寮虎字碑、雄鎮蠻煙碣、桃園大圳開鑿殉職者供養塔碑、南崁敬惜字亭碑、國定古蹟八通關古道相關石碑、宜蘭縣縣定古蹟武暖石板橋1891年重修石橋捐款碑、1687年台南孔子廟下馬碑、彰化孔子廟下馬碑皆為戶外原地保存，為何龍潭的大平橋建橋碑就要異地保存。

市議員徐玉樹表示，捐題碑彷彿紅橋的「身分證」為何要遷走，目前也還看的到碑文上的字，運用拓印保存方式也有意義，紅橋歷史悠久因洪水沖刷造成一些裂縫和毀損，呼籲相關部門，由專家、文史工作者協助監督，讓古蹟維持從前風貌，不希望大平紅橋變成一個新的建築物，失去真正文化價值。