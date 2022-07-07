中醫大新竹附醫 成為北台達文西大腸直腸外科觀摩中心

中國醫藥大學新竹附設醫院在竹北開院逾3年，去年9月引進達文西第四代Xi機器手臂，至今年7月手術累積已達百例，院長陳自諒今日宣布，該院將成為北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，這也是繼高醫、台中榮總之後，第三間成立的達文西大腸直腸手術外科觀摩中心。

中醫大新竹附醫院長陳自諒指出，達文西第四代Xi機器手臂以大數據、機械學習，協助醫師治療患者，中醫大新竹附醫成立宗旨，就是以救腦、救命、救心、救急為使命，更需有智慧醫療，協助為患者付出。新竹縣長楊文科肯定院方秉持救急救腦救心救命，守護民眾健康，特頒發縣政顧問予陳自諒。

曾經歷達文西第四代Xi機器手臂的83歲的許姓患者，親自分享過去因排便顏色變化救醫，卻未能改善，後求助中醫大新竹附醫，經大腸直腸外科主任邵彥誠檢查，發現為第四期乙狀結腸癌合併肝臟轉移，今年5月過達文西第四代Xi機器手臂切除腸腫瘤，術後恢復良好，隔天即可下床活動。

48歲李姓病患分享，確診大腸直腸癌第四期並且轉移肝臟病歷，今年1月進行達文西手術Xi後切除低位直腸腫瘤，6月再進行3D 腹腔鏡手術切除約20%肝臟，目前恢復良好，已可正常上班。

李姓病患表示，達文西Xi手術術後疼痛指數約2至3分，隔天即可下床散步30分鐘，3D腹腔鏡手術術後達5至6分，隔天只能下床走5分鐘，最大的差別是，達文西術後第五天疼痛指數完全是0。

另有八旬阿嬤患者遠從嘉義到新竹，向外科部長沈名吟求診。沈名吟表示，從去年9月至今年7月，使用達文西第四代Xi手術達百例，包含大腸直腸外科62台，泌尿科34台，一般外科3台，婦產科1台。

達文西手術穩定度高，可完整清除腫瘤、傷口小、有效減少失血量、降低疼痛、降低術後感染風險、恢復速度快、縮短住院天數、減少尿失禁機率、較早恢復日常生活。