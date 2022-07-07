快訊

台首例猴痘基因定序出爐 與歐美流行型別相同、死亡率1％

影片曝光！高雄男超商隨機性侵又折返現場 警噴辣椒水當街擒狼

北埔聚落保存區 古水井化身親水裝置邀民眾體驗

中央社／ 新竹縣7日電

客委會補助竹縣北埔鄉客庄創生品牌駐地工作站，北埔鄉公所今天表示，北埔聚落保存區有古水井，是在地歷史人文特色，在成果展中化身親水裝置，邀民眾親自體驗感受。

北埔鄉公所今天發布新聞稿指出，隘北埔駐地工作站計畫成果展今天啟動，客委會副主委鍾孔炤、新竹縣政府文化局副局長林益洲，以及鄉民代表會主席徐鏡明與商圈店家、文史工作者、青年創業者等出席。

北埔鄉長莊明增表示，隘北埔駐地工作站委由竹冶文化設計執行，在過去半年間實際深度訪談在地居民，收集與彙整在地資料，初步方案期望能從具有歷史特色的巷弄水井開始，推動北埔鄉的地方創生願景

他說，成果展特別選在巷弄、水井、市場與工作站，設置4個展區，盼引導在地居民與遊客，走入北埔巷弄中，尋訪特色巷弄水井空間。

北埔鄉公所表示，此次展區包含願景特展區、水井互動區、北埔百工特展區與展覽服務站，展期從即日起至7月31日，邀請民眾到北埔鄉，感受地方風情。

北埔 文史工作者 願景

延伸閱讀

高雄中正路刨鋪改善 軍備局西營區將化身綠地

中山大學分校化身森林浴場 地方憂蓋保修廠恐格格不入

身障者化身城市設計師 協助推動219間友善餐廳

潘孟安化身俠客對戲Ken導 屏東創意廣告節廣發英雄帖

相關新聞

虎頭山環保公園重新啟用 桃園最美夜景在家也能看

桃園虎頭山環保公園去年底暫時封閉進行景觀整建工程，今天正式完工啟用，不僅新設休憩平台、3處涼亭，還引進公共藝術作品「桃機...

中醫大新竹附醫 成為北台達文西大腸直腸外科觀摩中心

中國醫藥大學新竹附設醫院在竹北開院逾3年，去年9月引進達文西第四代Xi機器手臂，至今年7月手術累積已達百例，院長陳自諒今...

5大指標幾乎都滿分 三義鄉雙潭休區全國評鑑卓越獎

全國績優休閒農業區評鑑昨天出爐頒獎，苗栗縣三義鄉雙潭休區在5項指標評比，幾乎都拿下滿分，從104處休區脫穎而出，與另4處...

苗縣+798 長新冠症狀縣內3大醫院提供整合照護

苗栗縣今天新增798例，全縣今年累計本土案例達7萬7617人，人口占比確診率達14.5%；縣府指出，鑑於部分染疫康復者可...

百年蕭如松藝術節開跑 楊文科宣傳竹東小鎮輕旅行

位於竹東的蕭如松藝術園區正式舉辦2022百年蕭如松藝術節，新竹縣文化局邀請喜愛藝術的朋友前來參與，除了欣賞蕭如松的美學作...

黃敬平快篩確診 昨晚出現喉嚨痛癢、全身軟綿症狀

桃園市議員黃敬平宣布確診，將隔離7天，他表示，昨天晚上回家以後，喉嚨一直很癢、很痛，昨晚快篩確定陽性確診，不過他的服務處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。