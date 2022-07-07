北埔聚落保存區 古水井化身親水裝置邀民眾體驗

客委會補助竹縣北埔鄉客庄創生品牌駐地工作站，北埔鄉公所今天表示，北埔聚落保存區有古水井，是在地歷史人文特色，在成果展中化身親水裝置，邀民眾親自體驗感受。

北埔鄉公所今天發布新聞稿指出，隘北埔駐地工作站計畫成果展今天啟動，客委會副主委鍾孔炤、新竹縣政府文化局副局長林益洲，以及鄉民代表會主席徐鏡明與商圈店家、文史工作者、青年創業者等出席。

北埔鄉長莊明增表示，隘北埔駐地工作站委由竹冶文化設計執行，在過去半年間實際深度訪談在地居民，收集與彙整在地資料，初步方案期望能從具有歷史特色的巷弄水井開始，推動北埔鄉的地方創生願景。

他說，成果展特別選在巷弄、水井、市場與工作站，設置4個展區，盼引導在地居民與遊客，走入北埔巷弄中，尋訪特色巷弄水井空間。

北埔鄉公所表示，此次展區包含願景特展區、水井互動區、北埔百工特展區與展覽服務站，展期從即日起至7月31日，邀請民眾到北埔鄉，感受地方風情。