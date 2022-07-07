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新竹市警察局邀台中市警犬隊宣導反毒

中央社／ 新竹市7日電

新竹市警察局今天表示，7月9日邀請台中市警犬隊來新竹互動，以輕鬆方式，讓民眾了解毒品危險，遠離毒品危害，現場也宣導反詐騙等議題。

新竹市警察局今天發布新聞稿表示，這次邀請為台中市警犬隊，包含有6歲的緝毒犬Tiny、6歲的偵爆犬Pinky等，各自負責不同的專業領域，Tiny長期協助各偵查單位查緝毒品。Pinky是在重要活動時，負責搜索疑有爆裂物的場地，保護大家的安全。

警方指出，全台灣僅有新北、台中、保三、澎湖有成立警犬隊，警犬都是幼犬開始培訓，一旦在訓練過程中常被其他外在事物誘惑，很容易就會被淘汰。

警方表示，這次於7月9日邀請台中市警犬隊來新竹，宣導反毒品外，現場也有擬真毒品，教導民眾辨識，避免誤觸。在7月10日舉辦「警政文物」講座，邀請警政文庫小編孫敏龍，講解警察的歷史，歡迎民眾參加。

毒品 警犬 新竹

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