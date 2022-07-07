竹縣科技執法新增明新科大前路口 9月1日起偵測違規即開罰

新竹縣新豐鄉新興路與康樂路口鄰近明新科大、新豐火車站，位居交通要塞，因路口車流量大，交通事故頻傳，新竹縣政府再增設1套科技執法設備，上月30日完成驗收，裝設後將同步偵測違反號誌、未依標誌標線、路口未淨空（占用網狀線）等違規項目，即日起至8月為宣導期，9月1日正式啟用。

新豐鄉新興路與康樂路口，因緊鄰明新科技大學、新豐火車站、新竹工業區及鳳山工業區等，每逢上下班及上放學尖峰時段，路口車流量龐大、車流行向複雜，違反號誌、未依標誌標線、及占用網狀線路口未淨空等情形層出不窮。

根據交通事故統計資料顯示，近3年該路口每年交通事故約100件，高達7成主要以路段側撞、路段同向擦撞的車禍件數為主，慢車交通事故、路口行人事故亦頻傳，縣府遂計畫於該路口設置多功能科技執法設備，透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，執行違規蒐證後再由警方認證舉發。

新竹縣警局表示，繼竹北光明六路與縣政二路口、竹北文興路與自強南路口、竹北高鐵區、台3線區間測速、台15區間測速相繼設置科技執法設備後，新豐鄉新興路與康樂路口將是全縣第6處，6月底已完成驗收，預計9月1日正式啟用，即日起為宣導期，提醒民眾多加留意，以盼藉此達到降低車禍發生率，維護人車安全成效。

警方提醒，若違反交通管理處罰條例，闖紅燈可處1800元至5400元罰鍰、紅燈右轉或未依標誌標線最高可處1800元罰鍰、占用網狀線則處300元至600元罰鍰，提醒民眾遵守交通秩序，避免遭AI攝影機捕捉開罰，提升行車安全同時省荷包。