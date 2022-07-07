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5大指標幾乎都滿分 三義鄉雙潭休區全國評鑑卓越獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉雙潭休閒農業區生態保育做得好，獲第全國社區評鑑卓越獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉雙潭休閒農業區生態保育做得好，獲第全國社區評鑑卓越獎。圖／苗栗縣政府提供

全國績優休閒農業區評鑑昨天出爐頒獎，苗栗縣三義鄉雙潭休區在5項指標評比，幾乎都拿下滿分，從104處休區脫穎而出，與另4處休區拿下最高榮譽的卓越獎。

苗栗縣有10處參加全國評鑑，成績大放異彩，其中，卓越獎雙潭休區，模範獎西湖鄉湖東、公館鄉黃金小鎮、大湖鄉薑麻園，茁壯獎通霄鎮福興南和、卓蘭鎮壢西坪、南庄鄉南江、大湖鄉馬那邦休區。

縣府農業處指出，雙潭社區在5大指標綜合評比，幾乎都拿下滿分或近滿分，其中，組織運作與功能部份，雙潭休區組織健全，且向心力十足，透過建立明確的願景目標及策略方向，達成率極高。

休閒農業資源與產業加值部分，農業產業資源場域之數量與服務能量上表現突出，安全農業三章一Q場家數於近三年新增30家，且生態與文化資源豐富，通路連結及異業合作積極。

環境營造及公共設施維護管理面向，透過業者整合開發7條幸福步道，且共同維護周邊環境，休區為配合國際化趨勢，打造國際觀光友善環境，雙語指標導覽系統建置明確，且備有數位化地圖。此外，區內通過或取得多項優質服務評選或認證，且設有多元機制配合多語化政策，並提供無現金支付服務業者達52%。

農業處說，疫情衝擊下，休區營運績效近三年人均消費呈現成長趨勢，返鄉人數逐年遞增，休區資料雲端化建檔成效佳，旅客服務中心防疫期間「宅在家安心購」活動，集結小農農產品宅配到家創240萬元營收，都備受肯定。

苗栗縣三義鄉雙潭休區在全國評鑑5項指標評比，幾乎都拿下滿分，拿下最高榮譽的卓越獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉雙潭休區在全國評鑑5項指標評比，幾乎都拿下滿分，拿下最高榮譽的卓越獎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 疫情

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