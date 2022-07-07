苗縣+798 長新冠症狀縣內3大醫院提供整合照護

苗栗縣今天新增798例，全縣今年累計本土案例達7萬7617人，人口占比確診率達14.5%；縣府指出，鑑於部分染疫康復者可能在身體與心理層面出現諸多症狀需跨科就醫， 縣內大千綜合醫院、部立苗栗醫院及為恭紀念醫院設有專屬門診，有需求的確診者可善用這項資源。

縣衛生局指出，據各國新冠肺炎追蹤研究報告顯示，部分確診者康復後60天內有30至60%的人持續出現所謂「長新冠」症狀，例如疲倦、喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等症狀。

中央訂定醫療計畫讓確診解除隔離後6個月內的康復者，經主責醫師專業判斷收案，接受跨科別「整合門診」或「住院整合照護」服務。

目前全國參與醫院共106家，其中苗栗縣大千綜合醫院、部立苗栗醫院及為恭紀念醫院設有專屬門診，目前3家醫院共150人次就診，收案74人，如有需求的確診者可善用，相關資訊可至健保署網站或衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎專區查詢。

另外，為增進民眾快篩陽性時，完成確診評估的可近性，參與視訊診療院所由60家再增6家，建議確診者依個人居住地及意願，以電話聯繫及預約縣內66家醫療院所視訊時間完成確診通報及後續照護。

依中央公告6個月到5歲小兒莫德納疫苗進貨45萬劑，可提供90萬名幼童施打，預估最快7月21日陸續配送到各縣市，縣長徐耀昌已責成衛生局與教育處、社會處合作規畫，將於獲撥疫苗後盡快啟動疫苗開打，社會處所轄托嬰中心17家共453位寶寶，將委由醫療院所入中心或家長攜童至院所或接種站施打。