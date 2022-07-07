百年蕭如松藝術節開跑 楊文科宣傳竹東小鎮輕旅行
位於竹東的蕭如松藝術園區正式舉辦2022百年蕭如松藝術節，新竹縣文化局邀請喜愛藝術的朋友前來參與，除了欣賞蕭如松的美學作品，還能透過輕旅行的方式，認識蕭如松老師生前的生活軌跡，還有機會獲得限量小禮物。
文化局表示，今年適逢蕭如松老師百歲冥誕，為感念蕭如松對台灣美術界的貢獻，縣府今年度特別規畫2022百年蕭如松系列活動，結合各類形式的藝術表現，還從各地商界蕭如松的美術作品集中展出。
一方面邀請國內知名專家學者發表論文，進行理論與實務的互相輝映，喚起社會大眾對於美術水彩的重視，另一方面透過展覽、藝術推廣等活動，感念蕭如松對於台灣美術創作、美術教育等貢獻回顧。
縣長楊文科今天上午特地在蕭如松藝術園區主持活動開幕，他提到，竹東的人文藝術氣息濃厚，尤其蕭如松老師作育了許多學子，啟蒙無數新竹子弟的美術視野，今次活動特別結合手機遊戲App，推出小鎮輕旅行寫生實境解謎，闖關成功就有機會獲得小禮物。
文化局長李安妤表示，小鎮輕旅行依著蕭如松老師的生活軌跡，從點、線到面，串連竹東小鎮特色據點，包括蕭如松藝術園區、竹東市場、竹東頭前溪生態河濱公園等地，欲參與的民眾需預先報名取得金鑰，並下載遊戲APP，依APP遊戲指引路線及方式進行遊戲，活動也規畫客家美食品嘗及戰說客語的地點，7月至10月均可以進行，每月100名，額滿截止。
除了闖關遊戲，文化局說，8月28日、9月3日及9月4日的午後，在蕭如松藝術園區有3場「暢秋蕭如松」活動，除了大樹下小市集、客家菜包DIY， 還邀請10組音樂人來園區，從蕭老師的美術運動出發，唱出客家土地、環境生態、人文關，讓大家跳出繁忙生活節奏，感受竹東小鎮初秋的藝文風情。
為了讓更多年輕學子認識這位美術前輩，預計9月將舉辦「酷客小學堂」，由老師帶著學生到園區認識蕭如松老師風格的生活態度、禮節、品格的體驗，在欣賞畫作之外，從實地學習與體驗中，落實蕭如松老師一生奉行的美術運動。
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