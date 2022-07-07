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黃敬平快篩確診 昨晚出現喉嚨痛癢、全身軟綿症狀

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
市議員黃敬平宣布確診，即日起閉關7日，不過服務處不會停擺。圖／翻攝自黃敬平臉書
市議員黃敬平宣布確診，即日起閉關7日，不過服務處不會停擺。圖／翻攝自黃敬平臉書

桃園市議員黃敬平宣布確診，將隔離7天，他表示，昨天晚上回家以後，喉嚨一直很癢、很痛，昨晚快篩確定陽性確診，不過他的服務處仍會正常運作，也提醒大家要多保重身體，隨時注意清消。

黃敬平臉書寫下，昨天晚上回家以後，喉嚨一直很癢、很痛，很想咳嗽但是喉嚨有痰卻又咳不出來，且一直流鼻水及鼻塞、四肢無力軟綿綿的，昨天早上快篩還是陰性，晚上再快篩檢查一次，結果是顯示陽性確診了。

他也說雖然確診，但是服務處還是正常運作不會停擺，也請鄉親好朋友們多保重身體，時時注意清潔消毒，即日起開始閉關7天。

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