黃敬平快篩確診 昨晚出現喉嚨痛癢、全身軟綿症狀

桃園市議員黃敬平宣布確診，將隔離7天，他表示，昨天晚上回家以後，喉嚨一直很癢、很痛，昨晚快篩確定陽性確診，不過他的服務處仍會正常運作，也提醒大家要多保重身體，隨時注意清消。

黃敬平臉書寫下，昨天晚上回家以後，喉嚨一直很癢、很痛，很想咳嗽但是喉嚨有痰卻又咳不出來，且一直流鼻水及鼻塞、四肢無力軟綿綿的，昨天早上快篩還是陰性，晚上再快篩檢查一次，結果是顯示陽性確診了。

他也說雖然確診，但是服務處還是正常運作不會停擺，也請鄉親好朋友們多保重身體，時時注意清潔消毒，即日起開始閉關7天。