台水7月13日制水閥更換工程 苗栗三義、銅鑼等地停水

台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，辦理台13線往苗栗縣銅鑼鄉文峰國小制水閥更換工程，7月13日上午9點至晚上8點施工，停水區域包括三義鄉（鯉魚村除外）、銅鑼鄉（中平村除外），及西湖鄉高埔村、下埔村、五湖村、四湖村、龍洞村、三湖村，通霄鎮烏眉里、楓樹里；水壓降低區域銅鑼鄉中平村、公館鄉。

水公司提醒用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。此外， 建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉， 避免可能虹吸汙染。