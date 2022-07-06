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湖口鄉長林志華驚傳胃疾病逝 新竹縣長楊文科臉書悼念

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
已故湖口鄉長林志華（中）因為疾所苦，去年復發後發現癌細胞擴散迅速，頓時爆瘦逾10公斤。記者王淑君／翻攝
已故湖口鄉長林志華（中）因為疾所苦，去年復發後發現癌細胞擴散迅速，頓時爆瘦逾10公斤。記者王淑君／翻攝

國民黨新竹縣湖口鄉長林志華驚傳病逝，享年58歲。林志華長期為胃疾所苦，今早傳出不敵病魔抗癌失敗，家屬決定將他從林口長庚醫院接回家中，中午時分回家拔管後與世長辭。湖口鄉公所將行文縣府依規指派代理鄉長，新竹縣長楊文科也透過臉書悼念。

林志華最近一次公開露面為新竹縣政府行動主管會報—縣政新幹線到湖口，新竹縣長楊文科在臉書公開當時合照，表達不捨心情，並表示「湖口鄉的建設，我會幫忙一一完成」。

林志華擁有美國碩士學位，12年前從營造業轉戰政壇，成功挑戰新竹縣議員為民喉舌，任滿後轉戰參選湖口鄉長順利問鼎，後續並連任鄉長寶座。地方人士表示，林志華為人謙和有禮且勤於問政，更曾被視為可挑戰立法委員及新竹縣長人選。

湖口鄉公所主祕陳能鎬表示，林志華胃疾問題在本屆競選連任時即出現，去年復發後發現癌細胞擴散迅速，頓時爆瘦逾10公斤，即便如此林志華依舊勤於跑場，甚至不忘帶公文返家批示；長期累積恐積勞成疾，加上胃疾引發其他併發症，多次進出醫院救治。這回住院約10天，今日上午傳病情噩耗，家屬最終決定保留最後一口氣，將林志華送回家。

林志華任內湖口鄉公所結餘款上升，建設持續增加，年初通過發放全鄉每人3000元防疫紓困金等，政績有目共睹。突傳辭世噩耗，讓新竹縣地方政壇與許多湖口鄉親都感到震驚與不捨，湖口鄉公所接續將行文縣府依規指派代理鄉長，以利維持鄉政運作。

年底九合一選舉湖口鄉長人選亦備受矚目，日前國民黨縣議員吳淑君與甄克堅兩人透過黨內初選民調角逐，由吳淑君以59.167%平均支持率勝出，將獲國民黨提名參選；民進黨目前仍廣納人才中，人選尚未確定。地方人士透露，其他黨別目前未傳推派人選競逐，湖口鄉長一役可能回歸藍綠對決。

林志華最近一次公開露面為新竹縣政府行動主管會報—縣政新幹線到湖口，新竹縣長楊文科在臉書公開合照，表達不捨心情。圖／取自臉書
林志華最近一次公開露面為新竹縣政府行動主管會報—縣政新幹線到湖口，新竹縣長楊文科在臉書公開合照，表達不捨心情。圖／取自臉書

新竹 國民黨 楊文科

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