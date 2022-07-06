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桃園今起首屆神龍鬧鎮啟動 鄭文燦：宗教轉型商圈旅遊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區龍元宮神龍鬧鎮啟動，舞龍拉開序幕。記者曾增勳／攝影
龍潭區龍元宮神龍鬧鎮啟動，舞龍拉開序幕。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區龍元宮，主持神龍鬧鎮啟動記者會，鄭文燦表示，希望用文化廟會型態，將神農大帝傳統信仰文化與地方創生結合，推出神龍鬧鎮新的民俗慶典品牌，讓大家看到神農大帝五穀爺文化的現代意義。

龍潭區龍元宮每年神農大帝誕辰，從農曆4月26日至5月5日端午節舉辦民俗慶典，今年受疫情影響延至今天，推出神龍鬧鎮民俗活動，由鄭文燦、龍元宮主委林錦浪揭幕啟動，洄游創生執行長邱子軒表示，活動自今天起至17日，推出五場以龍元宮廟埕為界的信仰生活體驗。

鄭文燦表示，龍潭客庄是以菱潭陂為核心，龍元宮神農大帝五穀爺信仰，象徵先民開拓土地留下來的農業文化，透過文化廟會，結合地方創生，市府今年編列300萬元舉辦第一屆神農鬧鎮民俗活動，讓民眾再度認識龍潭、體驗和喜愛龍潭。

鄭文燦表示，這項以龍元宮廟埕為核心的民俗慶典做出品牌，將宗教慶典轉型成商圈、旅遊體驗，神龍鬧鎮主題的「神」代表信仰、神農大帝文化，「龍」代表家鄉、龍潭精神，「鬧」代表龍潭生活、商圈、飲食魅力，「鎮」代表龍潭永續小鎮，期間推出街龍走讀、百草廟市、神農學堂、夜戲神龍及神農私廚五場活動，帶動地方產業創新與發展。

桃園市長鄭文燦（中）主持神龍鬧鎮啟動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持神龍鬧鎮啟動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前排右四）主持神龍鬧鎮啟動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（前排右四）主持神龍鬧鎮啟動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）與龍元宮主委林錦浪（右二）主持神龍鬧鎮啟動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）與龍元宮主委林錦浪（右二）主持神龍鬧鎮啟動。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 信仰 品牌

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