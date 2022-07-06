新屋綠色隧道崎嶇不平 將重鋪環保材質並裝設照明埋燈

桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，路面出現坑洞崎嶇不平，為了改善路面問題，新屋區公所透過台灣營建研究院輔導，選用耐久性佳的橡膠瀝青試辦鋪面更新，花費2810萬施作，更裝設540組照明帶埋燈，預計今年9月底前完工。

新屋綠色隧道啟用至今有15年之久，不過是熱門觀光景點，因此假日遊客如織，導致道路使用率大增，也出現耗損情形，路面崎嶇不平，更出現裂縫、凹洞的情況。

市議員陳睿生表示，在綠色隧道多年未翻修，路面品質下降，且修繕預算高，卻也是遊客到訪永安漁港的行程之一，因此向桃園市長鄭文燦爭取經費改善道路，讓民眾有舒適的出遊品質。

新屋區公所工務課長姜義泓表示，今年5月已申請桃園市政府道路基金代辦執行計畫，由區公所辦理修繕工程，為響應循環經濟、再生利用政策，採用回收廢棄輪胎混合瀝青製成橡膠瀝青，預計利用4000顆廢棄輪胎，約1.5座台北101大樓高的材料來鋪設全長4公里約25000平方公尺的綠色隧道。