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反坤輿自救會午後爭奪路權設水泥塊 現場爆粗口對峙中
苗栗縣政府日前核准坤輿掩埋場試運轉計畫，反坤輿自救會宣示抗爭到底，並在路口設置大型水泥塊阻擋大車進出，坤輿公司則設置鐵欄杆圍籬，防止外人進入，今天下午2點多，雙方現場爭拆「路障」爆粗口持續對峙中。
坤輿科技股份有限公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設乙級廢棄物掩埋場案，獲縣府核准自6月14日起，試運轉90天，引爆自救會怒火；今天下午2點多，坤輿公司以私人道路為由，準備移除大型水泥塊，反坤輿自救會成員則以拆除圍籬反制，雙方在大門口相互嗆聲阻擋。
反坤輿自救會在臉書開直播，號召各界聲援，並質疑警方執法不公，只會盤查他們，對坤輿公司一方僅盤查3人，還放對方人馬離開，目前大批警方正在現場維護秩序安全並蒐證，同時也安撫雙方火爆情緒，防止暴力衝突發生 。
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