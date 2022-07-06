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台南路邊停車與APP合作線上繳費 這個APP還幫找停車位

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市交通局與11家APP合作，推出線上繳交停車費用，十分便利。圖／交通局提供
台南市交通局與11家APP合作，推出線上繳交停車費用，十分便利。圖／交通局提供

為方便民眾繳納停車費，不至於因忘了繳挨罰，台南市政府交通局與11家APP業者合作，24小時都能隨時繳、遺失停車單也沒問題，此外，即日起到年底，利用「臺南好停APP」線上繳費，每筆還能自動折抵2元。但交通局也提醒民眾，繳費最好使用單一管道，避免因時間的誤差、可能重複繳費。

交通局停車營運科科長陳英傑表示，部分民眾習慣持停車單到超商臨櫃繳費，因採人工收款方式，會有2到3天銷帳傳檔時間落差，導致有民眾反映在銷帳前還查得到停車費未繳情形，如果同時有使用APP繳費，可能會有重複繳費的問題，提醒只要利用單一管道繳費，而利用APP行動支付，透過約定車號並設定付款方式，停車後還會收到APP推播繳費提醒，讓車主不會忘了繳費。

交通局表示，原本就有與6家APP業者合作繳交停車費，包括「Pi拍錢包」、「停車大聲公」、「一卡通 MONEY 」、「JKOPAY街口支付」、「GAMA PAY橘子支」、「遠傳friDay理財及遠傳心生活」，最近再新增5家分別是「車麻吉」、「悠遊付」及「OnePaid萬付通」、全聯「PX Pay 」、「歐付寶行動支付」，總計11家。

民眾下載APP註冊會員後，綁定信用卡、銀行帳戶或儲值帳戶，繳費時可掃描停車單（包括催、追繳）第2段條碼，或輸入車號查詢，就可以完成，而各家業者有提供不同的優惠，可上網查詢。

交通局指出，台南市路邊停車繳費已提供APP行動支付、網路、銀行扣款及超商臨櫃繳費等多元管道，其中透過APP行動支付及網路繳費可即查即繳即銷，最為方便可靠。「臺南好停APP」線上繳費除了有折扣，還有「即時停車地圖」，可查詢路邊剩餘格位，節省找車位的時間。

國民黨立委林思銘接獲選民陳情，苦主在路邊停車後，當天即到超商繳停車費，但隔天又接到通知，同筆費用已由「麻吉付」重覆繳交。經林思銘團隊調查，發現路邊停車費資料傳輸有空窗，所以變成害民眾當冤大頭的錢坑，六都加新竹縣的市路邊停車系統，五年已害消費者重複繳交1.18億元。

台南市交通局與11家APP合作，推出線上繳交停車費用，十分便利。圖／交通局提供
台南市交通局與11家APP合作，推出線上繳交停車費用，十分便利。圖／交通局提供

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