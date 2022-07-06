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「竹風縣藝」巡迴竹縣13鄉鎮市 力推客家戲曲文化

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
「竹風縣藝」系列活動以客家大戲為表演主軸，但考量新竹縣多元族群融合，今年特別增添閩南戲曲、原民舞蹈以及親子劇團等。記者王淑君／攝影
「竹風縣藝」系列活動以客家大戲為表演主軸，但考量新竹縣多元族群融合，今年特別增添閩南戲曲、原民舞蹈以及親子劇團等。記者王淑君／攝影

暑假到了，新竹縣政府文化局與財團法人新竹縣文化基金會，結合國內優質表演團隊，舉辦「竹風縣藝」巡迴全縣13鄉鎮推廣客家大戲，匯集歌仔戲、原民舞蹈、親子劇團、客家大戲及電影等活動。竹縣府今天特別邀請縣內的獨居長輩搶先在新瓦屋客家文化保存區欣賞傳統歌仔戲演出。

縣府文化局表示，「竹風縣藝」系列活動6月10日已率先在新埔鎮演出客家大戲，活動將持續到9月24日止，共規畫14個場次，接續6場次將分別在關西鎮、橫山鄉、竹東鎮、峨眉鄉以及寶山鄉輪番演出，邀請到國內優質傳統表演藝術團隊國立臺灣戲曲學院青年團、松興戲劇團以及新樂園戲劇團，希望以此增加各個族群對客家戲曲藝術的認識。

縣府文化局長李安妤說，「竹風縣藝」系列活動以客家大戲為表演主軸，但考量新竹縣多元族群融合，今年特別因應各鄉鎮市屬性，安排不一樣的演出，增添閩南戲曲、原民舞蹈以及親子劇團等。

除客家大戲外，特別安排7場不同風格演出，包括邀請竹塹築夢歌劇團於新豐鄉演出「柴刀、菜刀、剃頭刀」歌仔戲、玉米雞劇團於竹北市演出「莎士比亞的童言童語」、芎林鄉演出「都是皮箱惹的禍」親子劇場、尖石鄉展演傳統舞蹈與歌謠及北埔鄉客家八音，而湖口鄉好客園區及五峰鄉放映國際電影，展現多元藝術的美。

新竹縣長楊文科說，新竹縣文化基金會主要就是要推廣傳承文化與傳統表演藝術等，包含音樂、美術、戲曲、文學等，除分享給更多鄉親，另也積極扶植藝文團體、培育藝文人才，讓竹縣藝文繼續發揚光大。

「竹風縣藝」系列活動6月10日已率先在新埔鎮演出客家大戲，活動將持續到9月24日止，共規畫14個場次。記者王淑君／攝影
「竹風縣藝」系列活動6月10日已率先在新埔鎮演出客家大戲，活動將持續到9月24日止，共規畫14個場次。記者王淑君／攝影
新竹縣政府文化局與財團法人新竹縣文化基金會，結合國內優質表演團隊，舉辦「竹風縣藝」巡迴全縣13鄉鎮推廣客家大戲。記者王淑君／攝影
新竹縣政府文化局與財團法人新竹縣文化基金會，結合國內優質表演團隊，舉辦「竹風縣藝」巡迴全縣13鄉鎮推廣客家大戲。記者王淑君／攝影
「竹風縣藝」演出時間表。圖／竹縣府提供
「竹風縣藝」演出時間表。圖／竹縣府提供
新竹縣政府「竹風縣藝」巡迴竹縣13鄉鎮市，力推客家戲曲文化。記者王淑君／攝影
新竹縣政府「竹風縣藝」巡迴竹縣13鄉鎮市，力推客家戲曲文化。記者王淑君／攝影

新竹 文化局 親子

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