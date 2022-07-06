親水廊道建置太陽能光電說明會 地方反對聲浪一面倒

苗栗縣政府計畫在後龍鎮高鐵苗栗特區內的北勢溪親水廊道，標租建置太陽能光電設施，今天上午在校椅里活動中心召開說明會；但地方憂心破壞風光優美景觀，反對聲浪一面倒，最後在民眾全體起立高呼「堅決反對設置太陽能板」口號中結束。

全長2.6公里的北勢溪親水廊道，是縣府開發高鐵苗栗特區與客家圓樓、英才書院同時興建，2014年啟用，沿途植栽美化，環境舒適宜人，是地方休閒運動的好去處。

上午10點召開的太陽能光電設置說明會，由縣府水利處副處長黃文璋主持，吸引了上百民眾参加，包括前縣長劉政鴻、鎮長朱秋龍，副議長李文斌、縣議員劉順松及代表、里長等民意代表，地方憂心架設太陽能板後，恐破壞景觀，附近住戶也質疑會受太陽能板光線折射侵擾，會中一致堅持反對在清水廊道上設置太陽能光電板。

縣府水利處表示，「後龍鎮北勢溪建置太陽能光電發電系統計畫」計畫範圍為客家圓樓到英才書院間的北勢溪親水廊道堤防道路，長度約1.5公里，以堤防道路約3公尺寬計算，面積約4500平方公尺，採高架棚頂施設，不會影響堤防道路通行。