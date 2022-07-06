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苗縣+882 首批Novavax獲撥1萬劑 7月11日起開打
苗栗縣今天新增882例，今年迄今累計本土案例達7萬6822人，人口占比確診率14.34%。首批Novavax疫苗50.4萬劑抵台，苗栗縣獲撥1萬劑，縣府規畫下周一7月11日開始施打。
苗栗縣衛生局指出，疫情雖趨緩，但仍不可掉以輕心，尤其中央流行疫情指揮中心持續公布全國12歲以下兒童重症累計84例、死亡總數21人。其中27位發生孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）個案。
MIS-C是指孩童在感染新冠病毒後，發生侵犯全身多系統的發炎性疾病，好發年齡在6至 12歲，通常在染疫孩童痊癒後2至6周內發生，苗栗縣迄今尚無此類案例發生，也無兒童重症及死亡個案。
由於兒童較難落實防疫作為，且常與同儕一起遊玩，受感染風險相對高，適逢暑假期間，更要注意孩童安全，請家長盡早為尚未施打疫苗的孩童安排施打，以提高兒童保護力。
衛生局表示，首批抵台的Novavax疫苗，苗栗縣獲撥1萬劑， Novavax是蛋白次單位疫苗，與流感疫苗、B肝疫苗、HPV疫苗為相同製程，是最常見疫苗種類之一。
指揮中心公布施打對象為18歲以上民眾不分劑次接種，無論之前施打疫苗廠牌為何，都可考慮「混打」Novavax疫苗，但必須符合每劑次的間隔時間，才能成為施打對象。
Novavax是5種新冠疫苗選項之一，苗栗縣預定7月11日開始施打，為便民服務衛生局商請醫院到學校場地在苗栗、竹南、頭份及苑裡4大鄉鎮市開設夜間疫苗接種站，時間為7月11日晚上6至8點，每站限額500人。
請有意願施打民眾於今天7月6日下午3點後利用圖卡中的QR Code進行預約，或洽詢4家執行醫院預約，7月11至15日符合接種者可至苗栗縣新冠疫苗合約醫療院所進行預約後施打，疫苗配發有限，用罄為止。
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