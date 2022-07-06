竹北東興圳彷如都市小森林 獲建築園冶獎肯定

擁有開放水域、自然景觀和豐富生態，在都市叢林中彷如一座小森林，新竹縣竹北市東興圳公園串聯周邊藍、綠帶及客家歷史建築，成為優美戶外展演空間和市民休憩去處；今年1月甫獲第九屆台灣景觀大獎佳作，上月再傳捷報，榮獲2022建築園冶獎肯定。

東興圳景觀工程，將過去封閉在公園裡的水圳活化利用，透過舉辦客家藝術節、光藝節，將態燈光秀在河圳上完美呈現，不僅點亮竹北也讓地方文化資產被看見。

新竹縣長楊文科表示，東興圳景觀再造工程結合歷史文化與自然環境，以生態復育、教育體驗、都市滯洪、老屋再生四大核心理念，由縣府團隊通力合作營造城市中心的森林水域公園。

新竹縣文化局長李安妤表示，東興圳擁有200多年歷史，承載了平埔族與客家先民的豐富故事，但竹北在都市計畫後農村變都市，多數遷移至竹北的新居民並不了解過去的歷史，透過東興圳重現風華，實現新舊文化和地景的融合。

竹縣文化局表示，未來將接續以「六家水圳見學園區」概念，啟動新階段都會型主題社造計畫，希望透過水圳穿越今昔，用「共享一條水」凝聚社區意識，共同勾勒地方生活願景與環境圖像。

這項為期2年的社造計畫，將由文化局與深耕新竹的「或者書店」合作，將以影像、講座、踏查等方式，帶領居民從歷史、水文、建築、動植物自然生態等不同面向，認識東興圳的獨特價值。