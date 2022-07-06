影／竹塹中元城隍祭今年復辦 夯枷解厄即日受理報名

新竹市重要宗教活動「竹塹中元城隍祭」去年因疫情取消辦理，今年復辦將於國曆7月28日登場，今年延續福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤共4大活動。其中夯枷解厄已經受理報名，今天預計破千人報名，廟方希望能衝到2500人恢復昔日盛況。

新竹市政府今年第7度與新竹都城隍廟合作舉辦「竹塹中元城隍祭」，市府秘書長陳章賢、城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞等人今天連袂上香，並參與記者會宣布活動今年回歸，將在國曆7月28日（農曆6月30日）由「福門大開，神鬼啟航」揭開序幕。

「揪團夯枷，消災解厄」是每年城隍祭指標活動，廟方指出，以往年輕人對扛「夯枷」，存在著「戴上夯枷如同罪犯」的刻板印象，最早不到20人參與，自從與新竹市政府合作辦理城隍祭後，逐漸扭轉刻板印象，如今已有超過上千人次參與。

鄭耕亞也說明，「夯枷」象徵贖清自身罪惡，同時也化解前世累積的孽障，呼籲全國民眾有機會的話一定要來新竹走走，一同參與宗教盛典，希望大家踴躍報名參與。

「綜藝女王」藝人楊繡惠也擔任嘉賓，提前「夯枷」為活動宣傳，她笑說，自己「冤親債主孤魂野鬼很多」，若屆時有時間，一定會親自到場參與，一方面希望消災解厄，也希望祈求父母身體健康，祈願能平安呷百二賺大錢。

市府民政處長指出，「2022竹塹中元城隍祭」有4大活動，分別為「福門大開，神鬼啟航」、國曆7月29日（農曆7月1日）「揪團夯枷，消災解厄」，即日起受理現場與網路報名，網路報名28日截止，網址https://2022duchenghuang.weiling.org.tw/ 。

另，國曆8月10日（農曆7月13日）為「查夜暗訪，祈福平安」、國曆8月12日（農曆7月15日）「城隍威巡，遶境賑孤」為城隍祭壓軸重頭戲，當天遶境賑孤在都城隍廟推出擲筊送好禮的活動，只要向城隍爺誠心擲三杯聖筊，就能獲得鑰匙圈跟一卡通。