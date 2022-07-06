世界級建設在桃園 抱回2022全球卓越建設獎2金2銀佳績

桃市府以亮點建設抱回2022全球卓越建設獎2金2銀佳績，先前由桃園市政府秘書長黃治峯率團赴法國領獎，今日在市政會議獻獎，獲桃園市長鄭文燦高度肯定，讓世界看見桃園公共建設之美。

桃園升格直轄市後國內外獎項喜訊連連，也備獲市民好評。鄭文燦表示，市府團隊在每一項工程上皆竭盡心力，本次獲獎是最好的肯定，未來會持續在公共工程上追求更高的品質，在城市建設上追求創新與進步。

「大有梯田生態公園」榮獲環境類金獎，是全台首座以低環境衝擊工法打造的農村生活體驗公園，復刻當年大檜溪聚落的梯田風光。

公園內分齡設計的森林挑戰遊戲場，發想自極限體能王與跑酷活動，另有松鼠嬉戲溜索，吸引親子合力完成冒險。園區銜接桃林鐵路及南崁溪流域，肩負生態教育及完善綠地網絡的生態綠洲。

同獲金獎的「橫山書法藝術館」，以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」設計，建築由5個如篆刻印章的方盒子組成，是全台首座官方書法藝術主題館，自開幕策展以來佳評如潮，預定7月16日起進行徐永進收藏與柯良志創作展(目前休館換檔中)。

園區鄰近機場捷運A17領航站，未來將挾國門之都的地理位置優勢，成為全球書法藝術重要的典藏展覽、教育推廣及國際交流空間。

「中路二號社會住宅」獲銀獎肯定，是結合社會福利與公共服務的智慧綠建築，亦是實踐居住正義的里程碑，讓青年與弱勢族群都能住得起、住得好。「中原生態埤塘公園」也獲頒銀獎，將埤塘改造為智慧滯洪池，解決周邊淹水問題的同時，讓市民享受環湖步道風光及輕食餐廳服務。

桃園升格8年來，公共工程表現亮眼，近期另有1895乙未保台紀念公園榮獲2022北美照明協會-國際優秀獎、客家茶文化館榮獲美國謬思設計大獎-銀獎，顯見地方的建設，也能擁有世界級的品質。

今年陸續亮相的重大建設皆備受民眾期待，如市立圖書總館預計於今年10月開幕，客家4館(海螺文化體驗園區、乙未公園、客家茶文化館、北區客家會館)也相繼落成，明年也將作為世界客家博覽會的展館登場。歡迎來桃園樂享自然風光與世界級建設之美。